Terpapar Covid-19, Bos Tim MotoGP Gresini Meninggal Dunia

Roma, Beritasatu.com - Bos tim MotoGP Gresini dan juara dua kali 125cc, Fausto Gresini meninggal dunia pada usia 60 tahun karena komplikasi yang berasal dari virus corona.

Pria Italia itu mengalami koma yang diinduksi secara medis di unit perawatan intensif Rumah Sakit Maggiore Bologna dalam beberapa hari terakhir karena masalah pernapasan yang terus berlanjut setelah infeksi Covid-19.

Gresini awalnya dirawat di rumah sakit pada 27 Desember 2020.

Tim Gresini pada Selasa pagi mengkonfirmasi bahwa pembalap Italia itu telah meninggal.

"Berita yang tidak ingin kami berikan, dan sayangnya kami terpaksa membagikannya dengan Anda semua. Setelah hampir dua bulan berjuang melawan Covid, Fausto Gresini meninggal dunia, beberapa hari setelah berusia 60 tahun," bunyi pernyataan Gresini.

"Semua Gresini Racing memberikan dukungan kepada istrinya Nadia dan keempat anaknya Lorenzo, Luca, Alice dan Agnese serta semua orang yang memiliki kesempatan untuk mengenalnya dan mencintainya selama bertahun-tahun."

