Pandemi Covid-19, Pendapatan F1 Turun Rp 12,5 Triliun

Sabtu, 27 Februari 2021 | 12:10 WIB

Oleh : LES

London, Beritasatu.com – Ajang balapan Formula Satu (F1) mencatat penurunan pendapatan sebesar US$ 877 juta dolar, sekitar Rp 12,5 triliun pada tahun 2020 lalu. Jumlah tersebut sekitar 43% dari pendapatan tahun sebelumnya.

Penurunan pendapatan ini akibat dampak dari pandemi Covid-19, demikian dilaporkan pemegang hak komersial Liberty Media pada Jumat (26/2/2021) waktu setempat.

Pendapatan mereka mencapai US$ 1,145 miliar pada 2020, pada tahun sebelumnya bahkan mencapai US$ 2,02 miliar. Tahun lalu F1 hanya menggelar 17 seri balapan yang sebagian digelar tanpa penonton dengan sejumlah balapan berkelas seperti Grand Prix Monako dan Singapura dibatalkan.

F1 menjalani 21 balapan pada 2019, dan tahun lalu seharusnya mereka memiliki rekor 22 Grand Prix. Pada 2021 ini sebanyak 23 seri balapan dijadwalkan.

Olahraga balap paling bergengsi di dunia itu melaporkan kerugian operasional tahunan mereka mencapai US$ 386 juta, dibandingkan keuntungan sebelumnya yang mencapai US$ 17 juta setelah hadiah sebesar US$ 711 juta dibagi ke sepuluh tim kompetitor, yang mendapat US$ 301 juta lebih sedikit ketimbang tahun sebelumnya.

Pendapatan utama F1 berasal dari biaya promosi balapan, hak siar, iklan dan sponsor.

"Karena jumlah balapan yang berkurang, durasi musim dan hampir tanpa kehadiran fans, tidak mengejutkan pendapatan utama menurun," kata CEO F1 Stefano Domenicali.

Domenicali mengatakan, pendahulunya Chase Carey telah meninggalkan fondasi yang kuat untuk masa depan pertumbuhan olahraga itu dan F1 berada dalam posisi yang baik dengan para mitra komersial mereka.

Domenicali mengatakan, semua promotor balapan telah memberi lampu hijau untuk jadwal tahun ini, setelah F1 menunjukkan mereka mampu menggelar balapan dengan aman pada 2020 selama pandemi.

Musim kompetisi F1 akan dimulai di Bahrain pada 28 Maret 2021 nanti.

Sumber: ANTARA