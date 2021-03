Petronas Yamaha Perkenalkan Valentino Rossi

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Petronas Yamaha meluncurkan motor balap yang akan digunakan Valentino Rossi dan Franco Morbidelli sepanjang musim MotoGP 2021.

Peluncuran tim, yang dipresentasikan oleh Kepala Tim Razlan Razali, diadakan secara virtual karena pembatasan Covid-19 dan disiarkan melalui media sosial dan situs resmi MotoGP.

Bersama pembalap dari ketiga kelas (Jake Dixon dan Xavi Vierge di Moto2 dan John McPhee dan Darryn Binder di Moto3), Direktur Tim Johan Stigefelt berbagi ekspektasi di balapan 2021.

Motor balap Petronas Yamaha 2021 hampir identik dengan desain tahun lalu. Tentu saja, perbedaan besar bagi para penggemar MotoGP adalah nomor punggung Rossi 46 serta berbagai logo dan stiker yang hadir dengan adanya The Doctor sebagai salah satu pembalapnya. Warna kuning neon Rossi juga terlihat di kulitnya bersama dengan warna tradisional Petronas.

Rossi bergabung dengan skuad satelit setelah menghabiskan delapan tahun terakhir sebagai pembalap pabrikan Yamaha. Pembalap Italia itu juga menghabiskan tujuh musim sebagai pembalap pabrikan Yamaha antara 2004 dan 2010. Ini pertama kalinya Rossi tidak berada di tim pabrikan sejak kampanye perebutan gelar 2001 di Nastro Azzurro Honda.

Meski kalah di pabrikan dari Fabio Quartararo, yang meninggalkan tim Petronas Yamaha, Rossi masih akan menggunakan Yamaha M1 2021 spek pabrikan.

We're excited to start our 3rd season in the #MotoGP World Championship with @FrankyMorbido12 & @ValeYellow46 showcasing their 2021 Yamaha YZR-M1 in a virtual launch.



