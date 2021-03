Ini Target Valentino Rossi di Balapan MotoGP 2021

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Pembalap MotoGP legendaris, Valentino Rossi masih memiliki ambisi besar di balapan 2021. Di musim 2021, Rossi akan bergabung dengan tim Petronas Yamaha bersama rekan duetnya Franco Morbidelli.

Ditanya soal target, Rossi menegaskan dirinya masih berambisi untuk menjadi juara dunia.

“Target saya untuk 2021 adalah menjadi kompetitif, berjuang untuk memenangkan balapan, berjuang untuk meraih podium dan juga berjuang untuk posisi yang baik di klasemen Kejuaraan Dunia di akhir musim. Kami semua sangat fokus pada target untuk membuat yang terbaik semampu kami. Saya pikir dengan Franco kami adalah pasangan pembalap yang sangat menarik karena kami sangat mengenal satu sama lain," ujar Rossi saat diperkenalkan sebagai tim Petronas Yamaha dalam peluncuran secara virtual, Senin (1/3/2021).

“Seluruh tim memiliki banyak motivasi dan saya akan memberikan yang maksimal untuk bersama-sama meraih hasil terbaik di akhir kalender. Kami siap untuk memulai.”

Dalam kesempatan itu, juara dunia sembilan kali ini juga mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim Petronas Yamaha Sepang Racing Team.

"Ini tantangan baru bagi saya. Ini adalah tim yang sangat muda, tetapi dalam dua tahun terakhir mereka sudah sangat kompetitif. Saya senang melihat motor baru saya tahun ini dan saya sangat menyukai warna livery, kulit, helm, dan lainnya. Kelihatannya keren," ujar Rossi.

Watch the highlights of our highly anticipated 2021 Team Presentation! 🎞️ 👇@PET_Motorsports | #SepangRacingTeam | @MotoGP | #Moto2 | #Moto3 | @ValeYellow46 | @FrankyMorbido12 pic.twitter.com/gXTd6aNsLL