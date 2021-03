Indonesia Sisakan 4 Wakil di Babak 16 Besar Swiss Open

Kamis, 4 Maret 2021 | 08:29 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatau.com – Indonesia menyisakan empat wakilnya di babak 16 besar turnamen bulutangkis Yonex Swiss Open 2021. Pemain tunggal putra Shesar Hiren Rhustavito menjadi wakil keempat yang meraih tiket babak 16 besar.

Bertanding kontra Soong Joo Ven asal Malaysia, Rabu (3/3/2021) di St Jakobshalle, Basel, Vito, sapaan akrabnya, menang dua gim langsung 21-15, 21-10.

Vito yang menempati unggulan ketujuh mengatakan, kesiapan di lapangan menjadi kunci kemenangan atas lawan asal negeri jiran itu.

"Alhamdulillah bersyukur hari ini bisa menang. Saya tadi lebih bersiap di lapangan. Dari gim pertama mulai sudah siap untuk pakai strategi apa," ujar Vito usai pertandingan kepada Tim Humas dan Media PP PBSI.

Kemenangan ini menjadi istimewa karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-27. Vito berharap ia bisa membawa hasil yang bagus.

"Pastinya saya lebih termotivasi bermain saat hari ulang tahun, lebih semangat. Semoga bisa membawa hasil yang bagus dari turnamen ini," katanya.

Nasib berbeda dialami pasangan ganda putra Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Pasalnya mereka harus mengakhiri langkahnya lebih cepat setelah kalah dari wakil Denmark Jeppe Bay/Lasse Mølhede lewat pertarungan rubber game 21-10, 19-21, 13-21.

Babak 16 besar Swiss Terbuka 2021 akan digelar pada Kamis (4/4/2021) mulai pukul 10.00 waktu setempat atau pukul 16.00 WIB.

Wakil Indonesia di babak 16 besar Swiss Open 2021:

1. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (India)

2. Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)

3. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris/8)

4. Shesar Hiren Rhustavito (7) vs Brian Yang (Kanada)

Sumber: BeritaSatu.com