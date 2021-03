Ini Daftar Pemain Pilihan LeBron James dan Kevin Durrant di NBA All Star

Los Angeles, Beritasatu.com - Forward Los Angeles Lakers, LeBron James dan Kevin Durrant telah memilih tim yang akan tampil di NBA All Star Games, 7 Maret nanti.

James menggunakan pilihan pertama dalam draft NBA All-Star Game 2021 untuk memilih bintang Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo.

Dua tahun terakhir, James tak bisa memilih Antetokounmpo karena kedua pemain itu adalah kapten tim masing-masing. Tapi tahun ini, dengan superstar Brooklyn Nets Kevin Durant mendapatkan gelar kapten Wilayah Timur, James akhirnya bisa memilih Most Valuable Player NBA dua kali itu.

