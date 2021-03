IBL 2021 Jadi Tempat Pembentukan Tim Basket Indonesia

Minggu, 7 Maret 2021 | 18:37 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Pengurus Pusat (PP) Perbasi berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengupayakan kompetisi Indonesia Basketball League (IBL) 2021 bisa digelar. Sebab, kompetisi kasta tertinggi bola basket Indonesia itu sangat penting bagi masa depan timnas Indonesia. Dari ajang ini pemain timnas ditempa untuk kemudian berjuang demi Merah Putih di ajang internasional.

Tahun ini, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIBA Asia Cup 2021. Pelaksanaannya diagendakan pada 16-28 Agustus nanti. Kemudian pada 2023, giliran jadi penyelenggara FIBA World Cup. Di ajang ini, Indonesia menjadi tuan rumah bersama Filipina dan Jepang.

"Menyambut dua ajang internasional ini, IBL memiliki peran penting dalam proses pembentukan timnas Indonesia. Melalui kompetisi ini, pemain akan tertempa fisik, mental, dan skill. Mereka juga bisa menambah jam terbang. Karena itu, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mensukseskan terselenggaranya IBL musim ini," ungkap Sekjen PP Perbasi, Nirmala Dewi di Jakarta, Minggu (7/3/2021).

IBL 2021 rencananya akan dimulai 10 Maret nanti. Robinson Cisarua Resort Bogor dipilih sebagai venue. Dengan format gelembung, di sini akan diputar empat seri sekaligus yang akan berlangsung hingga 10 April. Seri I pada 10-15 Maret, Seri II pada 18-23 Maret. Kemudian seri III 26-31 Maret, dan seri IV 5-10 April.

Setelah sebulan, kompetisi akan dihentikan memasuki bulan puasa. Perjuangan peserta IBL kemudian berlanjut pada 23 Mei-6 Juni 2021. Kali ini tempatnya bergeser ke Mahaka Square Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di markas klub Satria Muda Pertamina itu akan digelar babak playoff pada 23-25 Mei serta semifinal pada 27-29 Mei. Sedangkan partai final IBL 2021 akan digelar dengan format best of three pada 3, 4, dan 6 Juni.

"Melalui IBL, juga bisa menjadi ajang kampanye ke dunia luar. Bahwa meski pandemi Covid-19 masih mewabah, kompetisi basket di Indonesia masih tetap bisa diputar. Ini jelas menjadi modal bagus untuk meyakinkan dunia internasional di saat Indonesia akan menjadi tuan rumah FIBA Asia Cup 2021 dan FIBA World Cup 2023," tutup sekjen wanita pertama PP Perbasi ini.

