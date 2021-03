Sejumlah Petarung One Championship Tampil di Trailer The Apprentice

Senin, 8 Maret 2021 | 16:58 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

"The Apprentice: One Championship Edition" (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Atlet One Championship Brandon "The Truth" Vera dan "Super" Sage Northcutt yang bergabung dengan legenda seni bela diri lainnya tampil di trailer "The Apprentice: One Championship Edition' Director’s Cut" pada akhir pekan ini. Para penggemar penggemar disuguhi cuplikan menarik tentang apa yang oleh perusahaan disebut sebagai versi "terberat" dari "The Apprentice" dalam sejarah.

Peluncuran trailer ini sekaligus menandai debut reality show yang akan disiarkan di seluruh Asia pada hari Kamis, 18 Maret mendatang.

Hanya berdurasi kurang dari dua menit, cuplikan baru ini menyoroti potongan-potongan dari semua aksi dan drama intens yang terjadi pada musim perdana acara tersebut.

“Ini adalah kompetisi dimana hanya yang kuat yang bertahan. This is not your grandfather’s Apprentice,” ungkap Chairman dan CEO One Championship Chatri Sityodtong pada showrunner serial tersebut di beberapa detik terakhir dari trailer tersebut .

“The Apprentice: Onr Championship Edition” mengundang 16 kandidat pilihan dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam serangkaian tantangan bisnis dan fisik. Mereka bersaing untuk mendapatkan tawaran pekerjaan senilai US$250.000 untuk bekerja secara langsung untuk Sityodtong sebagai anak didiknya di Singapura.

Karena tantangan fisik yang disebutkan diatas yang merupakan hal pertama dalam versi Apprentice mana pun, One yakin mereka memiliki formula kemenangan untuk kompetisi reality show yang paling menarik dan dramatis. Dari tampilan trailernya, tantangan fisik memang sangat berat bagi para kompetitor acara tersebut, selain sederetan suasana ruang rapat yang kejam.

Difilmkan seluruhnya di Singapura selama pandemi Covid-19 "The Apprentice: One Championship Edition" adalah sebuah keajaiban produksi. Musim pertama terdiri dari 13 episode dan penggemar pasti sangat senang akhirnya menyaksikan apa yang selama ini dinantikan.

Sumber: BeritaSatu.com