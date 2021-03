Tim Basket AS Umumkan 57 Nama untuk Persiapan Olimpiade Tokyo

Jumat, 12 Maret 2021 | 08:31 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Stephen Curry (kiri) dan Lebron James masuk dalam daftar skuat tim bola basket AS untuk persiapan Olimpiade Tokyo. (Foto: AFP)

Las Vegas, Beritasatu.com – Tim bola basket AS telah mengumumkan 57 nama untuk persiapan Olimpiade pada Kamis (11/3/2021) waktu setempat. Namun hanya ada 12 pemain yang bakal membela AS di Tokyo, empat bulan mendatang.

Sebelumnya, sudah ada 42 nama yang masuk dalam daftar pada Februari 2020. Kemudian ditambahkan lagi dengan 15 nama baru, mengingat AS menargetkan medali emas di pesta olahraga ini.

Dari 24 klub NBA, Brooklyn Nets menyumbangkan enam pemainnya, yang merupakan terbanyak dalam satu klub.

Selain itu, ada 24 dari 57 pemain yang sebelumnya pernah meraih medali emas untuk tim basket AS.

Berikut Daftar 15 Pemain Tambahan:

Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers), Eric Gordon (Houston Rockets), Jerami Grant (Detroit Pistons), Blake Griffin (Brooklyn Nets), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), DeAndre Jordan (Brooklyn Nets), Zach LaVine (Chicago Bulls), Julius Randle (New York Knicks), Duncan Robinson (Miami Heat), Mitchell Robinson (New York Knicks), Fred VanVleet (Toronto Raptors), John Wall (Houston Rockets), Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Christian Wood (Houston Rockets), dan Trae Young (Atlanta Hawks).

Daftar 42 Pemain Februari 2020:

Bam Adebayo (Miami Heat), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Harrison Barnes (Sacramento Kings), Bradley Beal (Washington Wizards), Devin Booker (Phoenix Suns), Malcolm Brogdon (Indiana Pacers), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jimmy Butler (Miami Heat), Mike Conley (Utah Jazz), Stephen Curry (Golden State Warriors), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), DeMar DeRozan (San Antonio Spurs), Andre Drummond (Cleveland Cavaliers), Kevin Durant (Brooklyn Nets), Paul George (LA Clippers), Draymond Green (Golden State Warriors), James Harden (Brooklyn Nets), Montrezl Harrell (Los Angeles Lakers), Joe Harris (Brooklyn Nets), Tobias Harris (Philadelphia 76ers), Gordon Hayward (Charlotte Hornets), Dwight Howard (Philadelphia 76ers), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Kyrie Irving (Brooklyn Nets), LeBron James (Los Angeles Lakers), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (LA Clippers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), JaVale McGee (Cleveland Cavaliers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Victor Oladipo (Houston Rockets), Chris Paul (Phoenix Suns), Mason Plumlee (Detroit Pistons), Jayson Tatum (Boston Celtics), Myles Turner (Indiana Pacers), Kemba Walker (Boston Celtics), Russell Westbrook (Washington Wizards), dan Derrick White (San Antonio Spurs).

Sumber: marca.com