Kica Bantu Pelaku Olahraga Hindari Cedera

Jakarta, Beritasatu.com - Dimasa pandemi saat ini, kebutuhan masyarakat untuk menjaga kesehatan imunitas khususnya dengan melakukan aktivitas olahraga sangatlah tinggi. Mulai dari olahraga ringan seperti berjalan kaki, lari, bersepeda hingga berolahraga diberbagai pusat kebugaran sudah menjadi kebutuhan penting yang tidak boleh diremehkan.

Namun masalah baru pun timbul, diantaranya para penggiat olahraga tersebut kerap mendapatkan cedera ringan dan berat, oleh karena dalam aktifitasnya melakukan gerakan yang salah (terkilir).

"Faktor terjadinya cedera antara lain terutama karena kurang melakukan pemanasan dan pendinginan saat berolahraga. Apalagi jika kita sudah lama tidak berolahraga, saat kita memulai lagi otot-otot kita cenderung kaku," ujar Kevin Chan, founder Neveres Sports Wear dalam keterangan tertulis, Jumat (12/3/2021).

Kica massage gun, alat pijat compact hadir menjadi solusi efektif membantu merelaksasi dan melenturkan jaringan otot tubuh bagi para penggemar massage dan pecinta olahraga di Indonesia.

"Kunci dari kualitas massage gun ini terletak pada bahan dari motor yang bertenaga, durabel, hemat batterai dan stabil. Massage gun ini sangat bagus untuk melenturkan otot-otot yang tegang baik sebelum maupun sesudah latihan atau berolah raga. Selain juga dijadikan alat untuk menghindari cedera otot yang dialami oleh orang yang intensitas olahraganya sangat tinggi, Kica sangat nyaman digunakan bagi para penikmat massage," lanjut Kevin.

Dengan berat tidak lebih dari 500 gram, Kica menjadikan sangat efisien untuk dibawa dan digunakan para pelaku olahraga. Kica fascia gun merupakan produk dari Guilin Feiyu Technology Co, Ltd ( Feiyu Tech) asal Tiongkok. Dengan pengalaman dibidang mekanik dan motor yang matang mereka masuk ke lini health and lifestyle produk berupa massage gun.

Kegunaan alat bantu massage Kica juga sangat dirasakan oleh para atlet profesional. Seperti yang diungkapkan, mantan pebasket Pelita Jaya Jakarta, Ary Chandra.

"Alat massage gun ini bisa menghilangkan nyeri-nyeri jika ada otot yang ketarik. Daya tahan baterainya juga cukup lama dan alatnya simple untuk dibawa kemana-mana. Sebelum berolahraga ada baiknya juga kita melakukan pemanasan agar otot kita tidak tegang sambil dibantu oleh Kica khususnya dibagian otot-otot kita yang kaku dan bermasalah," komentar Ary.

