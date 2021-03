Juara Dunia Jing Nan Pertaruhkan Gelar Hadapi Nicolini di One Empower

Sabtu, 13 Maret 2021 | 12:12 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Petarung One Championship "The Panda" Xiong Jing Nan dari Tiongkok. (Foto: )

Singapura, Beritasatu.com - Ajang One Championship bertajuk "One Empower" akan menghadirkan pertarungan wanita yang akan disiarkan langsung pada hari Jumat, 28 Mei mendatang.

Pada pertandingan utama, juara dunia One women’s strawweight "The Panda" Xiong Jing Nan dari Tiongkok akan berusaha mempertahankan gelar juara dunia melawan penantang peringkat 2 kelas strawweight Michelle Nicolini dari Brasil.

Pertandingan perempat final untuk One women's atomweight world grand prix juga diumumkan.

Peringkat 1 kelas atomweight, Denice “The Menace” Zamboanga dari Filipina akan menghadapi superstar Korea Selatan Seo Hee Ham dalam debut One Championship.

Kelas atomweight peringkat 2 Meng Bo dari Tiongkok akan menghadapi pegulat fenomenal Ritu “The Indian Tigress” Phogat dari India.

Peringkat 4 kelas atomweight Stamp Fairtex dari Thailand akan bertanding ulang di kelas atomweight melawan peringkat 3 Alyona Rassohyna dari Ukraina menyusul kemenangan kedua terakhir Rassohyna pada bulan Februari.

Itsuki Hirata dari Jepang akan bertarung dengan pendatang baru One Championship Alyse “Lil’ Savage ”Anderson dari Amerika Serikat.

Jadwal Pertarungan One: Empower

Jumat, 28 Mei 2021

One Women’s Strawweight World Championship

(C) Xiong Jing Nan vs. (2) Michelle Nicolini

Strawweight: 52,3 Kg–56,7 Kg

Mixed Martial Arts

(1) Denice Zamboanga vs. Seo Hee Ham

Atomweight: 47,7 Kg–52,2 Kg

Mixed Martial Arts

(2) Meng Bo vs. Ritu Phogat

Atomweight: 47,7 Kg–52.2 Kg

Mixed Martial Arts

(4) Stamp Fairtex vs. (3) Alyona Rassohyna

Atomweight: 47,7 Kg–52,2 Kg

Mixed Martial Arts

Itsuki Hirata vs. Alyse Anderson

Atomweight: 47,7 Kg–52,2 Kg

