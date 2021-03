Absen 1 Tahun, Marcus/Kevin: Kami Kangen dan Siap Bertanding

Sabtu, 13 Maret 2021 | 13:51 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Indonesia yang akan berlaga di turnamen bulutangkis All England 2021 sudah terbang menuju Birmingham, Inggris, Jumat (12/3/2021) malam. Dalam tim itu, ada Termasuk ganda putra nomor satu dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Marcus/Kevin yang sudah satu tahun absen, akhirnya kembali tampil dalam sebuah turnamen kompetitif. Mereka begitu kangen bertanding. All England 2020 adalah catatan terakhir kali mereka turun berlaga. Saat itu, The Minions harus puas keluar sebagai runner up usai dikalahkan pasangan Jepang, Yuta Watanabe/Hiroyuki Endo di partai puncak dengan skor 18-21, 21-12, 19-21.

"Ya kangen saja mau main, karena sudah lama kan tidak merasakan pertandingan," buka Marcus saat diwawancarai Tim Humas dan Media PP PBSI.

"Secara persiapan sudah cukup bagus. Saya dan Kevin sudah ok. Kevin juga sudah pulih 100%. Intinya kami siap tanding," lanjut atlet kelahiran Jakarta itu.

Satu tahun tidak bertanding ditambah jarangnya turnamen digelar imbas dari pandemi Covid-19, membuat Marcus/Kevin harus kembali meraba persaingan di ganda putra. Mereka yakin, akan banyak perubahan dari lawan-lawannya.

"Lawan-lawan kami pasti banyak perubahan, tetapi apa pun itu kami harus siap terus," ucap Kevin.

"Kami waspadai semua lawan, karena sudah lama tidak bertemu dan mereka pasti ada perkembangan. Nah sulitnya kami belum bisa mengukur seperti apa perkembangannya karena biasanya setiap bulan pasti main dan ada evaluasinya. Kalau sekarang kan tidak tahu. Kami fokus mau lihat dari babak pertama dulu," sambung Marcus.

Pertama

Di babak pertama, pasangan pemilik dua gelar All England ini akan menghadapi Jones Rafly Jansen/Peter Kaesbauer asal Jerman. Ini merupakan pertemuan pertama mereka.

BACA JUGA Kans Marcus/Kevin Juarai All England 2021 Terbuka lebar

"Secara peluang ramailah. Jadi kami akan mencoba melakukan yang terbaik. Ingin juara pasti, tetapi satu-satu dulu. Tidak boleh terlalu berambisi," tutur Marcus.

All England 2021 dihelat di Utilita Arena Birmingham pada 17-21 Maret mendatang. Menggunakan sistem gelembung dan tanpa penonton. Ini akan menjadi atmosfer berbeda bagi Marcus/Kevin yang belum pernah merasakan sebelumnya.

"Atmosfer pertandingan pasti berbeda, belum lagi tidak ada penonton. Semuanya pasti terasa berbeda buat kami, tetapi semoga itu tidak memengaruhi performa di lapangan," tutup Kevin.

Sumber: BeritaSatu.com