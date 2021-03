Perjuangan Tujuh Wakil Indonesia di All England 2021 Dimulai Hari Ini

Rabu, 17 Maret 2021 | 08:22 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Birmingham, Beritasatu.com – Tujuh wakil Indonesia akan memulai perjuangannya di turnamen bergengsi All England 2021 mulai hari ini, Rabu (17/3/2021) mulai siang nanti pukul 16.00 WIB.

Ketujuh wakil tersebut adalah Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Greysia Polii/Apriyani Rahayu, dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.

Awalnya, Indonesia mengirimkan 9 wakilnya namun tunggal putra Tommy Sugiarto dan tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung memilih mundur.

Gregoria Mariska Tunjung harus absen akiba cedera paha yang diderita, sedangkan Tommy Sugiarto mundur karena alasan pribadi.

Dari nomor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting yang menempati unggulan empat akan menghadapi Thomas Rouxel dari Prancis. Sedangkan unggulan lima, Jonatan Christie akan melawa pebulutangkis Thailand, Kunlavut Vitidsar

Di nomor ganda putra, Marcus Fenaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang akan menghadapi Jones Ralfy Jansen/Peter Kaesbauer asal Jerman. Lalu Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto ditantang Godwin Olofua/Anuoluwapo Juwon Opeyori dari Nigeria.

Sementara itu Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan akan menghadapi pasangan tuan rumah Ben Lane/Sean Vendy.

Satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda putri, Greysia Polii/Apriyani Rahayu diadang wakil Jerman, Kilasu Ostermeyer/Franziska Volkmann.

Terakhir, unggulan pertama ganda campuran yang juga juara bertahan All England, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti akan melawan Dhruv Kapila/Jakkampudi Meghana asal India.

Jadwal Babak Pertama All England 2021

Tunggal Putra

Anthony Sinisuka Ginting (4) vs Thomas Rouxel (Perancis)

Kunlavut Vitidsarn (Thailand) vs Jonatan Christie (5)

Ganda Putra

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Jones Ralfy Jansen/Peter Kaesbauer (Jerman)

Godwin Olofua/Anuoluwapo Juwon Opeyori (Nigeria) vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (5)

Ben Lane/Sean Vendy (Inggris) vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (2)

Ganda Putri: Greysia Polii/Apriyani Rahayu (3) vs Kilasu Ostermeyer/Franziska Volkmann (Jerman)

Ganda Campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (1) vs Dhruv Kapila/Jakkampudi Meghana (India)

