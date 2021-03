Warganet Tuntut Keadilan Tim Bulutangkis Indonesia di All England 2021

Jakarta, Beritasatu.com – Kasus tim bulutangkis Indonesia yang dipaksa mundur dari turnamen All England 2021 mengundang rasa keprihatinan pecinta bulutangkis Indonesia. Sebagai bentuk dukungan, warganet (netizen) Indonesia menyerbu akun instagram dan twitter federasi bulu tangkis dunia (BWF).

Bahkan ada tiga tagar All England yang menjadi trending topic di twitter yakni #AllEngland, #BWFMustBeResponsible dan #DiPaksa.

Dari pantauan Beritasatu.com sampai sore ini, Untuk tagar AllEngland sudah berisi 89,6 ribu tweet, lalu #BWFMustBeResponsible sebanyak 40,9 ribu dan #DiPaksa berisi 34,4 tweet.

SHAME ON YOU @bwfmedia!

SHAME ON YOU All England 2021!



THIS IN UNFAIR!

JUST ADMIT THAT YOU'RE NOT READY TO HELD THIS EVENT

THIS IS WHAT YOU CALLED JUSTICE?! OR RACIST?!

DAMN!#BWFMustBeResponsible #bwfunfair pic.twitter.com/sL397GYEkj