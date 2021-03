Tantangan Fisik Jadi Menu Utama di The Apprentice One Championship

Jumat, 19 Maret 2021 | 11:20 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Salah satu peserta menjalani tantangan di The Apprentice: One Championship Edition. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Petualangan dan tantangan fisik serta perlombaan estafet klasik yang terdiri dari serangkaian rintangan menjadi menu utamanya 16 peserta The Apprentice: One Championship Edition, termasuk wakil Indonesia Paulina Purnomowati.

Paulina masuk Tim Conquest bersama Roman, Niraj, Alvin, Joy, Eugene, Lara, dan Nazee.

"Tantangan fisik akan memainkan peran yang besar dalam kompetisi seiring berjalannya musim, dengan masing-masing tim mengambil tugas sambil memanfaatkan kecepatan, kekuatan, kelincahan, daya tahan, dan sedikit permainan," kata Chairman dan CEO One Championship Chatri Sityodtong dalam keterangan resminya.

BACA JUGA Sejumlah Petarung One Championship Tampil di Trailer The Apprentice

Pada tantangan fisik perdana ini, Louie sukses menombak target akhir dan membawa Tim Valor menang. Hasil tersebut menjadi modal untuk melangkah ke agenda utama, tantangan bisnis.

Tantangan bisnis tetap menjadi fokus utama The Apprentice karena para kandidat harus membuktikan diri layak maju melalui kompetisi setiap pekan dan menghindari eliminasi. Tantangan bisnis pertama dari seri ini, kedua tim diberi waktu satu setengah hari kerja untuk membuat perlengkapan paket penting One at Home yang menampilkan satu paket merchandise OneChampionship untuk para penggemar yang tidak dapat menyaksikan laga secara langsung.

Tugas itu melibatkan pembuatan prototipe produk yang mencakup nama, kemasan, dan rencana pemasaran yang akan diajukan ke Sityodtong dan Singh. Setiap tim dengan suara bulat memilih Manajer Proyek yang akan memimpin strategi dan implementasi. Nazee dari Tim Conquest dan Clinton dari Tim Valor dipilih memimpin tim masing-masing untuk tantangan ini.

Pada akhirnya, Tim Valor di bawah Manajer Proyek Jessica membawa pulang kemenangan. Sementara Tim Conquest yang kalah dalam tantangan, Nazee, Alvin, dan Lara dikirim ke chopping block di mana mereka disidang oleh Sityodtong. Namun pada seri pertama ini belum ada kandidat atau peserta yang dipulangkan.

The Apprentice: One Championship Edition bakal berlangsung dalam 13 episode dan menghadirkan bintang tamu seperti Eric Yuan dari Zoom, Anthony Tan dari Grab, dan Patrick Grove dari Catcha Group.

BACA JUGA The Apprentice: One Championship Edition Berikan Banyak Pelajaran

Selain itu, musim ini akan menampilkan superstar One Championship dan legenda seni bela diri seperti Georges St-Pierre dan Renzo Gracie. Begitu juga dengan mantan Juara Dunia OneWelterweight Ben Askren, Juara Dunia One Heavyweight Brandon Vera, Juara Dunia One Women's Atomweight Angela Lee, Juara One Flyweight World Grand Prix Demetrious Johnson, Juara Gulat India Ritu Phogat, Juara Dunia Karate Sage Northcutt, dan Juara Dunia ONE Women's Strawweight Xiong Jing Nan.

Sumber: BeritaSatu.com