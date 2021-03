Irene Sukandar Akan Lawan Dewa Kipas di Podcast Deddy Corbuzier

Jumat, 19 Maret 2021 | 23:59 WIB

Oleh : JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Grand Master Internasional Wanita Irene Sukandar akan melawan pemilik akun Dewa Kipas, Dadang Subur, yang akan disiarkan secara langsung di podcast Deddy Corbuzier, Senin (22/3/2021) pukul 15.00 WIB.

Hal itu diumumkan Deddy Corbuzier melalui akun Instagram dalam unggahan foto yang di dalamnya berjudul "Pertandingan Persahabatan." "More info soon.... Which side are you?" tulis @mastercorbuzier dalam caption foto, Jumat.

Pertandingan tersebut merupakan jawaban dari surat terbuka yang ditujukan kepada Deddy Corbuzier, yang diunggah di akun Instagramnya beberapa hari lalu.

"Ini adalah surat terbuka untuk mengungkapkan kegundahan hati saya akan kasus yang belakangan ini ramai dibicarakan di dunia catur, olahraga otak yang sudah saya tekuni lebih dari 20 tahun," bunyi pembukaan surat terbuka Irene.

Dalam surat tersebut Irene mengaku tidak menyangka bahwa pemberitaan tentang GothamChess dan Dewa Kipas akan sebesar seperti saat ini.

BACA JUGA Percasi Siap Menyambut Dewa Kipas untuk Bergabung di Tim Catur Indonesia

Di satu sisi, menurut Irene, segala bentuk publikasi akan catur adalah suatu keuntungan bagi para insannya.

"Tapi saya selalu memegang nilai-nilai kebenaran, jujur dan ksatria seperti makna permainan catur, dan kita, saya dan Mas Deddy, sebagai public figure yang bisa membentuk opini masyarakat harus bersama-sama memberitakan berita yang benar untuk membangun karakter bangsa ini dan nilai-nilai kejujuran," ujar Irene.

Menurut Irene, kejadian ini sudah merugikan banyak pihak dan kepopuleran yang didapat tidak sebanding dengan rasa malu yang dia rasakan dan para pecatur profesional lainnya di mata dunia percaturan internasional.

"Seakan-akan citra positif dan prestasi yang kami bangun susah payah untuk Tanah Air, Indonesia yang sangat saya cintai ini sirna karena dampak negatif dari pemberitaan yang berkembang," kata Irene.

BACA JUGA 1.054 Pecatur Berkompetisi di Penabur Online Chess Festival

Beberapa pekan terakhir belakangan, pemberitaan tentang kasus akun Dewa Kipas yang memenangkan pertandingan melawan pecatur luar negeri IM Levy Rozman (USA) dengan nama akun GothamChess ramai diperbincangkan.

Hal ini muncul saat akun Dewan Kipas di-banned oleh chess.com yang kemudian mengakibatkan netizen Indonesia melontarkan komentar "menyerang" dalam akun medsos GothamChess dan chess.com, seperti di Twitter, Instagram dan juga YouTube karena tidak terima akun Dewa Kipas di-banned.

Sumber: ANTARA