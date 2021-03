Didimax Berjangka Sponsori Tim Basket Prawira Bandung di IBL 2021

Jumat, 26 Maret 2021 | 17:05 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Bandung, Beritasatu.com - Tim basket Prawira Bandung kian termotivasi dalam mengarungi ajang Indonesian Basketball League (IBL). Hal ini setelah Prawira Bandung mendapat sponsor dari Perusahaan Trading Forex dan Komoditi Didimax Berjangka.

Komisaris utama Didimax Berjangka, Yadi Supriyadi mengatakan alasannya menjalin kerja sama dengan tim bola basket Prawira Bandung. Ia ingin menyasar segmen anak muda, khususnya di Kota Bandung.

"Kerja sama ini sejalan dengan rencana Didimax Berjangka yang ingin membidik segmen anak muda di kota Bandung khususnya, Selain itu juga Didimax Berjangka yang merupakan perusahaan pialang nomor 1 di Indonesia ingin lebih dikenal oleh warga Bandung dengan mendukung tim bola basket kebanggaan warga Bandung tersebut," katanya, Selasa (16/03/2021).

Kerja sama Prawira Bandung dengan PT Didimax Berjangka diresmikan Sejak Tahun 2019 dan akan berlaku sampai akhir IBL 2021.

Didimax Berjangka merupakan broker Forex dan layanan keuangan serta investasi nasional yang berkantor pusat di Bandung. Perusahaan ini telah memiliki cabang di beberapa kota antara lain Makassar, Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Pekanbaru, Palembang dan Bali.

Saat ini Didimax menawarkan perdagangan lebih dari 30 simbol perdagangan yang terdiri 19 pasangan mata uang, 4 logam dan 7 Index. PT Didimax Berjangka beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), unsur pendukung pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.

Didimax termasuk perusahaan broker yang memiliki banyak prestasi. Perusahaan yang telah berdiri sejak 2000 silam ini telah memenangkan banyak penghargaan termasuk Best Forex Education Broker Indonesia 2020 by Global Banking And Finance Review UK.

Sumber: BeritaSatu.com