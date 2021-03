Kecewa di Balapan Pembuka, Mir Optimistis Lebih Baik di Balapan Kedua

Doha, Beritasatu.com - Juara bertahan MotoGP Joan Mir sangat kecewa dengan kinerja Suzuki di kualifikasi Grand Prix Qatar, Minggu (28/3/2021). Sempat mampu merangsek ke posisi kedua balapan, Mir tak kuasa menahan laju dua pembalap Ducati di beberapa meter terakhir.

Alhasil Mir harus puas finis di posisi keempat.

“Saya berkata pada diri sendiri 'jika saya finis kedua, itu akan bagus, tetapi saya tahu saya memiliki dua Ducati yang luar biasa di belakang saya dan itu akan sulit,” ujar Mir usai balapan.

Meski kecewa, Mir optimistis di balapan kedua akhir pekan depan di sirkuit yang sama bisa meraih hasil yang lebih baik.

P4 #QatarGP



I feel good, it was a nice race. We’ll take what we learned and go for next weekend. I’m ready for more!



Me siento bien, ha sido una buena carrera. Vamos al siguiente fin de semana con lo que hemos aprendido. ¡Vamos a por más!@suzukimotogp @motogp pic.twitter.com/nc16NTKRxk