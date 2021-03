Petarung Eko Roni Antusias Saksikan One Championship One on TNT I

Rabu, 31 Maret 2021 | 21:52 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

One Championship "One on TNT I" yang akan disiarkan pada 8 April 2021. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Juara gulat Indonesia dan bintang seni bela diri campuran, “Dynamite” Eko Roni Saputra “ sangat antusias untuk menyaksikan laga One Championship, One on TNT I yang dijadwalkan tayang langsung pada Kamis, 8 April 2021. Menurutnya, ini akan menjadi acara olahraga terbesar apalagi saat masih dilanda pandemi.

“Ada banyak juara dunia yang bertarung di ajang ini, banyak nama besar. Itu salah satu acara seni bela diri terbesar dalam ingatan saya baru-baru ini. Banyak penggemar MMA di seluruh dunia yang bersemangat karenanya. Saya merupakan salah satunya,' ujar Eko.

Ajang One on TNT I diantaranya akan menampilkan pertandingan laga utama antara One Flyweight World Grand Prix, dan 12 kali Juara Dunia UFC Demetrious Johnson yang menantang Juara Dunia One Flyweight Adriano Moraes. Ada juga duel mantan juara kelas lightweight UFC Eddie “The Underground King” Alvarez yang akan menghadapi pesaing dari kelas lighweight peringkat 2 Iuri Lapicus.

Selain itu ada penampilan dari Juara Dunia One Flyweight Muay Thai Rodtang Jitmuangnon.

Eko mengamati pertarungan yang akan berlangsung di “One di TNT I” dengan cermat. Soal pertandingan utama antara Johnson dan Moraes, Eko memiliki prediksi.

“Pertama-tama, acara utama yang luar biasa. Saya sangat bersemangat untuk itu. Saya pikir Demetrious Johnson pasti memiliki keunggulan karena dia memiliki lebih banyak pengalaman di level tertinggi, dan dia petarung yang matang. Jarang membuat kesalahan, masih sangat agresif dan sangat teknis. Dia merupakan petarung yang lengkap,” kata Eko.

Selain itu Eko juga memprediksi Iuri Lapicus akan bisa mengalahkan Alvarez.

“Saya menentang arus dalam acara pendukung utama. Saya benar-benar berpikir Iuri Lapicus akan memenangkan pertarungan ini. Iuri memiliki permainan menyerang yang sangat kuat, dan sangat pandai bergulat. Dia petarung yang serba bisa, “ kata Eko.

Terakhir, Eko tertarik dengan bagaimana Rodtang dapat menggunakan platform global untuk menampilkan yang terbaik dari Muay Thai.

"Saya bersemangat untuk Rodtang. Ini adalah kesempatan besar baginya. Dia benar-benar petarung yang luar biasa, kuat, dan sangat mengasyikkan. Saya suka tinjunya. Dia memiliki pukulan yang sangat kuat dan tentu saja pertarungan apa pun yang dia jalani akan seru, “ kata Eko.





Sumber: BeritaSatu.com