Marc Marquez Siap Tancap Gas di Portugal

Lisbon, Beritasatu.com - Juara dunia delapan kali Marq Marquez mendapat lampu hijau dari tim dokter untuk kembali membalap. Kemungkinan besar Marquez akan mulai kembali tancap gas di balapan ketiga musim ini di Portimao, Portugal, pekan depan.

Pembalap asal Spanyol itu sudah sembilan bulan menepi dari sirkuit menyusul cedera tulang humerus yang ia dapati di balapan pembuka musim 2020 di Jerez.

"Dalam tinjauan yang dilakukan terhadap Marc Marquez oleh tim medis Rumah Sakit Ruber Internacional, empat bulan setelah operasi, dipimpin oleh Dokter Samuel Antuña dan Ignacio Roger de Oña, dan beranggotakan Dokter De Miguel, Ibarzabal dan Garcia Villanueva, untuk pseudoarthrosis humerus kanan yang terinfeksi, didapati kondisi klinis yang sangat memuaskan, dengan progres nyata dalam proses konsolidasi tulang," demikian pernyataan resmi tim Repsol Honda.

"Dalam situasi saat ini, Marquez bisa kembali ke kompetisi, dengan asumsi risiko yang wajar tersirat dalam aktivitas olahraganya."

Kabar ini langsung disambut gembira Marquez.

"Saya sangat senang. Kemarin saya mengunjungi dokter dan mereka memberi saya lampu hijau untuk kembali berkompetisi. Mereka telah melewati 9 bulan yang sulit, dengan saat-saat ketidakpastian dan pasang surut, dan sekarang, saya akan dapat menikmati gairah saya lagi! Sampai jumpa minggu depan di Portimao," tulis Marquez di akun twitter-nya.

