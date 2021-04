Duel Ketiga McGregor vs Poirier Digelar 10 Juli

Las Vegas, Beritasatu.com - UFC mengonfirmasi pertarungan trilogi Conor McGregor dengan Dustin Poirier akan berlangsung di UFC 264 di depan 20.000 penggemar pada 10 Juli di T-Mobile Arena di Las Vegas.

Kabar ini disampaikan bos UFC, Dana White lewat akun twitter-nya.

"Saya sangat senang akhirnya bisa mengatakan Vegas kembali. Musim panas ini, Las Vegas kembali buka untuk bisnis dan pada 10 Juli, UFC 264 akan berada di T-Mobile Arena dengan kapasitas 100 persen.

“Hadirin sekalian, akan ada 20.000 penggemar dan kartu ini akan menjadi tajuk utama pada pertarungan ketiga antara Dustin Poirier dan Conor McGregor.”

Vegas is OPEN!!! Poirier vs McGregor July 10th. tix on sale this week pic.twitter.com/F2VZ0APzrw