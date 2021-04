Novak Djokovic Absen di Madrid Terbuka 2021

Madrid, Beritasatu.com - Petenis nomor 1 dunia Novak Djokovic tidak akan mempertahankan gelarnya di Madrid Terbuka setelah dia mengumumkan tidak akan berpartisipasi di ajang tersebut tahun ini. Hal itu disampaikan pemenang Grand Slam 18 kali itu mengonfirmasi melalui akun Twitter.

"Maaf, saya tidak dapat melakukan perjalanan ke Madrid tahun ini dan bertemu dengan semua penggemar saya," katanya.

“Sudah dua tahun, waktu yang cukup lama. Sampai jumpa tahun depan!”

Novak Djokovic will not be playing in the Mutua Madrid Open.



"Sorry that I won’t be able to travel to Madrid this year and meet all my fans”, said @DjokerNole. “It’s been two years already, quite a long time. Hope to see you all next year!”.