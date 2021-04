Hamilton Kalahkan Verstappen di FP2 GP Portugal

Jumat, 30 April 2021 | 23:01 WIB

Oleh : CAH

Portimao, Beritasatu - Pembalap tim Mercedes Lewis Hamilton memuncaki catatan waktu sesi latihan bebas kedua Grand Prix Portugal di Sirkuit Algarve, Portimao, pada Jumat (30/4/2021) dengan keunggulan 0,143 detik atas rivalnya dari tim Red Bull Max Verstappen.

Start sesi latihan siang itu harus tertunda karena ofisial harus membenahi saluran pembuangan air trek.

Hamilton memperbaiki kecepatannya setelah kewalahan di FP1 dengan menggunakan ban soft untuk menjadi yang tercepat di FP2 meskipun catatan waktu 1:19,837 yang ia buat masih sekitar 0,2 detik lebih lambat dari rekan satu timnya, Valtteri Bottas, pada sesi pagi.

Verstappen sekali lagi membawa mobil RB16B ke P2 meski sempat mengalami masalah kelistrikan di rem mobilnya.

Sementara itu Valtteri Bottas terpaut 0,344 detik dari Hamilton di P3.

Carlos Sainz membawa Ferrari cukup cepat untuk mengklaim P4, menggungguli duet tim Alpine, Fernando Alonso dan Esteban Ocon, yang menjaga jarak mereka kurang dari 0,4 detik dari pemuncak sesi di P5 dan P6.

Kedua mobil Ferrari di sesi latihan hari ini masuk peringkat sepuluh besar ketika Charles Leclerc finisi P7 di depan mobil McLaren Daniel Ricciardo.

Lance Stroll dari tim Aston Martin dan rekrutan baru tim Red Bull Sergio Perez melengkapi peringkat sepuluh besar.

Hasil FP2 GP Portugal

1. Lewis Hamilton-Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:19,837

2. Max Verstappen-Red Bull Racing 1:19,980

3. Valtteri Bottas-Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:20,181

4. Carlos Sainz-Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:20,197

5. Fernando Alonso-Alpine F1 Team 1:20,220

6. Esteban Ocon-Alpine F1 Team 1:20,235

7. Charles Leclerc-Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:20,360

8. Daniel Ricciardo- McLaren F1 Team 1:20,418

9. Lance Stroll-Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:20,427

10. Sergio Perez-Red Bull Racing 1:20,516

11. Pierre Gasly-Scuderia AlphaTauri Honda 1:20,558

12. Lando Norris-McLaren F1 Team 1:20,757

13. George Russell-Williams Racing 1:20,976

14. Yuki Tsunoda-Scuderia AlphaTauri Honda 1:21,053

15. Sebastian Vettel- Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:21,074

16. Kimi Raikkonen-Alfa Romeo Racing Orlen 1:21,225

17. Antonio Giovinazzi-Alfa Romeo Racing Orlen 1:21,238

18. Mick Schumacher-Uralkali Haas F1 Team 1:21,537

19. Nicholas Latifi-Williams Racing 1:21,855

20. Nikita Mazepin - Uralkali Haas F1 Team 1:22,638

Sumber: ANTARA