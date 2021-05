Valtteri Bottas Tercepat di Sesi Latihan Pertama GP Spanyol

Jumat, 7 Mei 2021 | 18:36 WIB

Oleh : CAH

Barcelona, Beritasatu.com - Pembalap tim Mercedes Valtteri Bottas mencetak waktu tercepat dalam sesi latihan pertama Grand Prix Spanyol pada Jumat (7/5/2021). Catatan waktu Bottas 1:18,504 lebih cepat 0,033 detik dari pembalap Red Bull Max Verstappen di latihan pertama di Sirkuit Barcelona-Catalunya.

Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton yang mengincar kemenangan GP Spanyol kelima kalinya secara beruntun, finis P3 dalam mobil Mercedes kedua, terpaut 0,123 detik dari Bottas.

Sesi latihan pembuka sempat dihentikan ketika rookie tim Haas Nikita Mazepin keluar trek dan kemudian bendera merah dikibarkan ketika Robert Kubica yang menggantikan tugas Kimi Raikkonen, mendapati mobil Alfa Romeonya terjebak gravel di Tikungan 10 saat waktu tersisa 15 menit.

Lando Norris finis keempat, kembali meneruskan penampilan impresifnya pada awal musim dengan McLaren memasangkan hidung dan lantai baru dalam mobil sang pebalap Inggris.

Duet Ferrari Charles Leclerc dan Carlos Sainz juga tampil kuat di P5 dan P6 sebagai dua pebalap yang mencatatkan waktu terbaiknya dengan ban medium.

Pierre Gasly membawa AlphaTauri ke P7, satu posisi di depan juara dunia empat kali Sebastian Vettel yang tahun ini mengendarai Aston Martin.

Sergio Perez di mobil Red Bull kedua finis P9, mengalahkan mantan rekan satu timnya, Lance Stroll yang membawa Aston Martin kedua di P10.

Ros Nissany menggantikan tugas George Russell di Williams dan finis P17 di depan mobil Haas Mick Schumacher.

Hasil FP1 GP Spanyol

1 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:18,504

2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:18,537

3 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:18,627

4 Lando Norris McLaren F1 Team 1:18,944

5 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:19,020

6 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:19,051

7 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:19,062

8 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:19,234

9 Sergio Perez Red Bull Racing 1:19,349

10 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:19,429

11 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda 1:19,669

12 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1:19,681

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen 1:19,694

14 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1:19,732

15 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:19,950

16 Nicholas Latifi Williams Racing 1:20,270

17 Roy Nissany Williams Racing 1:20,700

18 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team 1:20,766

19 Robert Kubica Alfa Romeo Racing Orlen 1:21,887

20 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team 1:21,976

Sumber: ANTARA