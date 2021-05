Kalahkan Djokovic, Rafael Nadal Raih Gelar ke-10 Italia Terbuka

Roma, Beritasatu.com - Rafael Nadal mengalahkan petenis nomor satu dunia Novak Djokovic 7-5 1-6 6-3 untuk mengklaim gelar Italian Open (Italia Terbuka) ke-10, Senin (17/5/2021). Butuh waktu selama 2 jam 49 menit buat Nadal mengalahkan Djokovic.

"Ini adalah kemenangan yang sangat memuaskan. Rasanya begitu hebat bisa kembali memenangi piala ini di Roma, ini adalah satu kemenangan terpenting dalam karierku," kata Nadal melalui laporan ATP Tour.

RAFA RULES IN ROME@RafaelNadal is the @InteBNLdItalia champion for a 10th time 🏆 pic.twitter.com/rk1ggR1sA0