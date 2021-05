Duel Tyson Fury vs Anthony Joshua Digelar 14 Agustus di Arab Saudi

London, Beritasatu.com - Tyson Fury mengumumkan pertarungan penyatuan gelar kelas berat dunia yang telah lama ditunggu-tunggu melawan Anthony Joshua akan berlangsung di Arab Saudi pada 14 Agustus. Hal itu disampaikan Fury lewat akun twitter-nya.

"Pengumuman besar-besaran Fury vs Joshua di tanggal 14 Agustus di Kerajaan Arab Saudi. Acara olahraga terbesar di dunia. Semua memperhatikan kami," tweet Fury.

“massive announcement” FURY VS JOSHUA IS ON AUGUST 14 in The kingdom of Saudi Arabia. The worlds biggest sporting event all eyes on us. @SCEEKSA @gsaksa_en @trboxing @mtkglobal @frankwarren_tv @marbella @wowhydrate #LETTHEGAMESBEGIN #saudiarabia #TYSONOFARABIA pic.twitter.com/ZKIAXLictV