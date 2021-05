6 Tim Siap Berlaga di Play Off IBL 2021

Sabtu, 22 Mei 2021 | 18:38 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pertandingan play off Indonesian Basketball League (IBL) 2021 fase kedua dimulai besok Minggu (23/5/2021) di Britama Arena, Jakarta.

Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah mengatakan 6 tim peserta fase kedua IBL 2021 sudah hadir di Hotel Santika Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (21/5/2021) kemarin.

Semua personil tetap menjalani protokol kesehatan dan tes swab PCR saat memasuki IBL Castle. Mereka harus dinyatakan bebas dari Covid-19 sebelum melakukan aktivitas dalam IBL Castle.

BACA JUGA IBL Award 2021 Tetapkan Enam Kategori

"Protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan disiplin ketat, juga ketika mereka berada dalam IBL Castle," kata Junas ketika dikonfirmasi pada Sabtu (22/5/2021).

Laga play off yang dimulai besok Minggu mempertemukan Louvre Dewa United melawan KAI Bima Perkasa dan Prawira Bandung berhadapan dengan West Bandits Solo.

"Fase pertama IBL Pertamax 2021 sudah menghadirkan gim-gim seru. Saya yakin fase kedua ini akan lebih seru dan menghibur. Semua tim memiliki peluang yang sama dalam pertarungan berformat best of three nanti," terang Junas.

Dua tim peringkat pertama pada Divisi Merah dan Putih, Pelita Jaya Bakrie serta Satria Muda Pertamina menunggu pemenang babak play off di babak semifinal. Pemenang laga Louvre Dewa United vs KAI Bima Perkasa akan menantang Pelita, dan pemenang Prawira va West Bandits Solo akan berhadapan dengan Satria Muda.

BACA JUGA Timnas Basket Kembali Gelar Pemusatan Latihan

"Kami jamin semua pertandingan akan berlangsung sengit. Pecinta bolabasket Indonesia bisa menyaksikan atmosfer keseruan tersebut lewat layar kaca," tegas Junas.

Sumber: BeritaSatu.com