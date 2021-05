Diwarnai Dua Kecelakaan, Max Verstappen Tercepat di FP3 GP Monaco

Sabtu, 22 Mei 2021 | 18:56 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Monte Carlo, Beritasatu.com - Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen menjadi yang tercepat di balapan sesi latihan bebas ketiga Formula 1 Grand Prix (GP) Monaco 2021, Sabtu (22/5/2021) malam WIB.

Sesi latihan kali ini diwarnai dua insiden kecelakaan yang membuat bendera merah dikibarkan.

Pertama kecelakaan yang melibatkan pembalap Williams Racing, yakni Nicholas Latifi yang menabrak tembok yang berada di dekat area kolam renang dari Sirkuit Monaco tersebut.

Tak lama kemudian giliran pembalap Mick Schumacher (Uralkali Haas) yang mengalami kecelakaan.

Kecelakaan Schumacher itu lantas membuat sesi latihan bebas ketiga F1 GP Monaco 2021 berakhir. Verstappen berhasil mencatatkan waktu tercepatnya ketika momen kecelakaan Latifi berakhir.

Waktu 1 menit 11,294 detik yang diraih Verstappen mampu mengalahkan dua pembalap Scuderia Ferrari, yakni Carlos Sainz Jr dan Charles Leclerc yang tampil luar biasa di Sirkuit Monaco. Sementar adi posisi keempat dikuasai oleh pembalap Mercedes AMG Petronas, Valtteri Bottas.

Hasil Sesi Latihan Bebas 3 F1 GP Monaco 2021:

1 Max Verstappen NED Red Bull Racing 1m11.294s

2 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari Mission Winnow 1m11.341s

3 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari Mission Winnow 1m11.552s

4 Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m11.765s

5 Sergio Perez MEX Red Bull Racing 1m11.822s

6 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m11.988s

7 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m12.020s

8 Kimi Raikkonen FIN Alfa Romeo Racing Orlen 1m12.298s

9 Pierre Gasly FRA Scuderia AlphaTauri Honda 1m12.357s

10 Sebastian Vettel GER Aston Martin Cognizant Formula One Team 1m12.537s

11 Antonio Giovinazzi ITA Alfa Romeo Racing Orlen 1m12.539s

12 Lance Stroll CAN Aston Martin Cognizant Formula One Team 1m12.700s

13 Daniel Ricciardo AUS McLaren F1 Team 1m12.959s

14 Mick Schumacher GER Uralkali Haas F1 Team 1m13.139s

15 Fernando Alonso ESP Alpine F1 Team 1m13.329s

16 Nikita Mazepin RUS Uralkali Haas F1 Team 1m13.390s

17 George Russell GBR Williams Racing 1m13.447s

18 Nicholas Latifi CAN Williams Racing 1m13.475s

19 Yuki Tsunoda JPN Scuderia AlphaTauri Honda 1m13.522s

20 Esteban Ocon FRA Alpine F1 Team 1m13.614s

Sumber: Crash