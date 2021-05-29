Bagnaia Pecahkan Rekor Putaran di FP3 MotoGP Italia

Toskana, Beritasatu.com - Pembalap Ducati Francesco Bagnaia kembali menjadi yang tercepat di latihan bebas ketiga (FP3) MotoGP Italia di Sirkuit Mugello, Sabtu (29/5/2021) sore WIB. Bagnaia bahkan berhasil memecahkan rekor putaran di Mugello.
Catatan waktu terbaik Bagnaia yakni 1 menit 45,456 detik dan bertahan jadi yang terbaik hingga sesi latihan bebas ketiga berakhir. Torehan terebut mematahkan rekor putaran di Mugello. Sebelumnya, rekor lap di Mugello dipegang oleh Marc Marquez yakni 1 menit 45,519 detik tahun 2019.
The Bologna Bullets respond! 🚀@PeccoBagnaia breaks the all-time lap record as Maverick Viñales goes down! 😲#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/PEP7qwg8fl— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 29, 2021
Sementara itu pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo, harus puas di posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 45,613.
Posisi ketiga ditempati oleh Brad Binder (KTM) diikuti Jack Miller (Ducati) di urutan keempat.
Hasil FP3 MotoGP Italia
1 Francesco Bagnaia Ducati 1'45.456
2 Fabio Quartararo Yamaha 1'45.613 0.157
3 Brad Binder KTM 1'45.652 0.196
4 Jack Miller Ducati 1'45.701 0.245
5 Johann Zarco Ducati 1'45.725 0.269
6 Alex Rins Suzuki 1'45.754 0.298
7 Miguel Oliveira KTM 1'45.791 0.335
8 Joan Mir Suzuki 1'45.825 0.369
9 Pol Espargaro Honda 1'45.858 0.402
10 Franco Morbidelli Yamaha 1'45.865 0.409
11 Maverick Vinales Yamaha 1'45.895 0.439
12 Marc Marquez Honda 1'46.013 0.557
13 Aleix Espargaro Aprilia 1'46.015 0.559
14 Michele Pirro Ducati 1'46.103 0.647
15 Takaaki Nakagami Honda 1'46.311 0.855
16 Luca Marini Ducati 1'46.332 0.876
17 Danilo Petrucci KTM 1'46.355 0.899
18 Valentino Rossi Yamaha 1'46.358 0.902
19 Lorenzo Savadori Aprilia 1'46.447 0.991
20 Enea Bastianini Ducati 1'46.627 1.171
21 Alex Marquez Honda 1'46.853 1.397
22 Iker Lecuona KTM 1'47.247 1.791
Sumber: Motorsport