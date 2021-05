Bagnaia Pecahkan Rekor Putaran di FP3 MotoGP Italia

Toskana, Beritasatu.com - Pembalap Ducati Francesco Bagnaia kembali menjadi yang tercepat di latihan bebas ketiga (FP3) MotoGP Italia di Sirkuit Mugello, Sabtu (29/5/2021) sore WIB. Bagnaia bahkan berhasil memecahkan rekor putaran di Mugello.

Catatan waktu terbaik Bagnaia yakni 1 menit 45,456 detik dan bertahan jadi yang terbaik hingga sesi latihan bebas ketiga berakhir. Torehan terebut mematahkan rekor putaran di Mugello. Sebelumnya, rekor lap di Mugello dipegang oleh Marc Marquez yakni 1 menit 45,519 detik tahun 2019.

