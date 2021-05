Dibuka Ketua MA, 144 Peserta Ikuti Turnamen Golf IKA UII

Sabtu, 29 Mei 2021 | 17:30 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Pembukaan Turnamen Golf IKA UII bertajuk “Golfing and Giving" di Lapangan Golf Damai Indah BSD Tangerang Selatan, Banten, Sabtu, 29 Mei 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (DPP IKA UII) membuka Turnamen Golf bertajuk “Golfing and Giving" di Lapangan Golf Damai Indah BSD Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (29/5/2021).

Turnamen golf yang diinisiasi DPP IKA UII dan didukung DPW IKA UII yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia ini diikuti 144 peserta.

Hadir dalam acara pembukaan turnamen golf itu Menteri BUMN Erick Thohir, Mendagri Tito Karnavian, Sekjen DPP IKA UII Ari Yusuf Amir, Ketua Turnamen Golf DPP IKA UII 2021 Budi Satria, dan Budiarsa Sastrawinata selaku Managing Director Ciputra Group.

Dalam sambutannya Syarifuddin mengatakan, turnamen golf ini memiliki tujuan mulia sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai alumni UII, perguruan tinggi nasional tertua di Indonesia yang mengusung entitas nilai dan spirit keislaman yang mesti diemban.

Disebutkan melihat semangat yang ditunjukkan peserta ini menjadi komitmen kita bersama untuk kembali bangkit dan berjuang di masa krisis pandemi Covid-19.

“Bahkan, melihat antusiasme yang sangat tinggi dari para stakeholder yang telah berkontribusi dalam misi sosial ini, dan juga jumlah peserta turnamen golf yang tinggi menjadi tolok ukur kesuksesan DPP IKA UII dalam menyelenggarakan turnamen golf serupa di tahun berikutnya,” ujar Syarifuddin.

Budi Satria mengatakan, turnamen golf ini menjadi turnamen pertama yang diselenggarakan oleh DPP IKA UII. Sebelumnya, turnamen ini diselenggarakan oleh DPW IKA UII DKI Jakarta.

Turnamen golf amatir ini sebagai ajang silaturahmi para alumni UII, profesional dan pebisnis. Tujuannya adalah untuk menggalakkan gerakan hidup sehat dan juga misi sosial yaitu pemberdayaan ekonomi bagi para pelaku usaha kecil yang terkena dampak di masa pandemi Covid-19.

“Dengan jumlah peserta 144 ini, saya semakin optimistis kegiatan turnamen golf ini dapat menjadi contoh bagi DPW IKA UII yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan serupa atau bahkan dapat lebih baik dengan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Budi Satria.

Dengan mengusung misi sosial berdayakan ekonomi pelaku usaha kecil, melalui gelaran turnamen golf bertajuk "Golfing and Giving" telah berhasil mengumpulkan sebagian dana dari pihak sponsorship, yang terkumpul melalui 1.900 paket sembako yang telah dibagikan untuk masyarakat pelaku ekonomi kecil, fakir miskin, dan anak yatim piatu pada 10 Mei 2021 di Jabodetabek, Jawa Barat, serta Jawa Tengah.

“Mengingat masih banyak yang membutuhkan, maka DPP IKA UII masih akan kembali melanjutkan pemberian bantuan tahap kedua. Selain sembako, bantuan yang akan didistribusikan juga berupa santunan yatim piatu dan lansia, serta paket data internet untuk anak-anak sekolah yang membutuhkan,” ujarnya.

BACA JUGA Ketua MA Syarifuddin dan Mahfud MD Serahkan 450 Paket Bakti Sosial IKA UII

Menko Polhukam yang juga Ketua Dewan Penasihat IKA UII Mahfud MD dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan berbagi pada masyarakat merupakan karakter dasar dari IKA UII. Mahfud menegaskan donasi yang terkumpul dipastikan akan tersalur ke masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa aksi “giving” yang dilakukan IKA UII sangat “inspiring” apalagi dilakukan di masa pandemik.

Erick Thohir juga menyebut pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN akan terus mendukung aksi penggalangan bantuan untuk masyarakat.

“Kalau golfing doang enggak, tapi kalau giving kita dukung,” tegas Erick.

Peserta yang berhasil melakukan hole in one dalam turnamen ini mendapatkan sejumlah hadiah seperti, Toyota Lexus UX 300E SUV Electric, Toyota Camry, Toyota Fortuner, sejumlah uang US$ 20.000, serta grand prize Piaggio Vespa GTS LX 150.

Sumber: BeritaSatu.com