Timnas Basket Putri 3x3 Indonesia Gagal Raih Tiket Olimpiade Tokyo

Sabtu, 29 Mei 2021 | 20:29 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Timnas basket putri 3x3 harus mengubur impian tampil di Olimpiade Tokyo 2020. Ini setelah pada Turnamen FIBA 3x3 Kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020, Srikandi Indonesia menempati peringkat 4 klasemen akhir Pool A.

Dari empat laga yang dimainkan dari 26-29 Mei, Indonesia hanya meraih 1 kemenangan dan 3 kekalahan. Satu-satunya kemenangan diraih dengan mengalahkan Uruguay. Sisanya melawan Amerika Serikat, Jerman dan Prancis berakhir dengan kekalahan.

Sekjen PP Perbasi Nirmala Dewi apresiasi usaha keras Dyah Lestari dkk di Turnamen FIBA 3x3 Kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020. Meski tidak bisa mendapatkan tiket Olimpiade, para pemain sudah berusaha maksimal. Mengingat, lawan di Pool A memang berat. Amerika Serikat, Jerman, Uruguay, dan Prancis adalah tim level dunia.

"Ini perjuangan maksimal para pemain. Mereka sudah kerja keras dan memang lawannya lebih kuat dari kita. Apapun itu, perjuangan mereka patut diapresiasi karena mereka rela jauh dari keluarga berjuang demi Indonesia," jelas Nirmala dalam siaran pers, Sabtu (29/5/2021).

Nirmala meminta kepada skuad Timnas Basket Putri 3x3 Indonesia untuk tidak kecewa berlebihan. Langkah tetap harus tegak apalagi mereka pulang bukan tanpa kemenangan. Apalagi sebelum kalah dari Prancis, Dyah Lestari dkk mampu mengalahkan Uruguay dengan skor 22-15.

"Ini pengalaman berharga bagi para pemain. Langkah mereka masih panjang. Berbekal pengalaman ini, semoga di SEA Games Vietnam nanti kita bisa menunjukkan diri menjadi yang terbaik," tukasnya.

Hasil Pertandingan

Indonesia vs Amerika 7-21

Indonesia vs Jerman 9-22

Indonesia vs Uruguay 22-15

Indonesia vs Prancis 6-18





Sumber: BeritaSatu.com