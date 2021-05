NBA Playoff, Utah Jazz Memimpin 2-1 Atas Memphis Grizzlies

Minggu, 30 Mei 2021 | 16:53 WIB

Pemain klub Utah Jazz Donovan Mitchell (45) melakukan tembakan dijaga pemain Memphis Grizzlies Dillon Brooks (24) pada pertandingan ketiga putaran pertama Playoff NBA 2021 di FedExForum, Memphis, Sabtu 29 Mei 2021 waktu AS. (Foto: Antara)

Memphis, Beritasatu.com - Donovan Mitchell melemparkan tembakan tiga angka di waktu tersisa 4 menit dan membawa klub Utah Jazz berhasil melewati Memphis Grizzlies 121-111 pada pertandingan ketiga babak playoff putaran pertama NBA di Wilayah Barat, Sabtu (29/5/2021) waktu AS.

Mitchell meraih 10 dari 29 poinnya untuk empat menit terakhir, ketika Jazz mengungguli skor Grizzlies 14-2 untuk memimpin 2-1 dalam sistem pertandingan best of seven tersebut seperti disiarkan Reuters.

Pertandingan keempat dijadwalkan juga berlangsung di Memphis, Senin malam waktu setempat.

Tertinggal 11 poin saat mengawali kuarter keempat, Memphis memanfaatkan laju 13-2 untuk menyamakan kedudukan untuk pertama kalinya pada malam itu, 98-98.

Kedua tim kemudian berjuang untuk enam kali menyamakan kedudukan pada kuarter tersebut sampai, setelah Ja Morant memberi Memphis keunggulan terakhirnya pada 109-107 dengan waktu bermain tinggal empat menit 27 detik, Mitchell membalikkan bola di mana ia dilanggar oleh Jonas Valanciunas. Lemparan bebas berikutnya memberi Utah keunggulan yang tak pernah dilepaskannya.

Mitchell melakukan four-point game dengan satu lemparan tiga angka, Rudy Gobert menambah layup dan Mitchell mencetak empat lemparan bebas berturut-turut saat Utah kembali meraih keunggulan dua digit.

Mike Conley mencetak 27 poin yang bersama delapan assists mencetak angka tertinggi dalam tim bagi Utah. Jordan Clarkson dan Bojan Bogdanovic masing-masing menambah 15 poin, begitu pula Gobert untuk menggenapi double-double dengan rebound tertinggi dalam pertandingan, 14 rebounds.

Morant finis dengan poin tertinggi tim, 28, dengan tujuh assists, tertinggi dalam tim, sementara Dillon Brooks memasukkan 27 poin bagi Memphis, yang mengungguli skor 57-39 pada lemparan tiga angka.

Grayson Allen keluar dari bangku cadangan untuk mencetak lima lemparan tiga angka untuk menghasilkan hampir semua dari 17 poinnya, sementara Kyle Anderson (11 poin, 13 rebounds) dan Valanciunas (10 poin, 13 rebounds) mencetak double-double bagi Memphis.

