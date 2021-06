NBA Playoff, Utah Jazz Tinggal Selangkah ke Semifinal Wilayah

Selasa, 1 Juni 2021 | 13:29 WIB

Oleh : LES

Pemain klub Utah Jazz Donovan Mitchell (45) melakukan tembakan dijaga pemain Memphis Grizzlies Dillon Brooks (24) pada pertandingan ketiga putaran pertama Playoff NBA 2021 di FedExForum, Memphis, Sabtu 29 Mei 2021 waktu AS. (Foto: Antara)

Memphis, Beritasatu.com - Mike Conley menghentikan (blok) tembakan Ja Morant dan kemudian melepaskan lemparan tiga angka pada saat terakhir untuk mengantarkan klub Utah Jazz membungkam tuan rumah Memphis Grizzlies 120-113, pada Selasa (1/6/2021) WIB, dalam pertandingan keempat babak pertama NBA playoff Wilayah Barat.

Unggulan utama, Jazz kini cuma butuh satu kemenangan lagi untuk menyudahi babak ini. Tiga kemenangan beruntun membuat Utah Jazz unggul 3-1 dalam playoff berformat best of seven ini. Jazz berpeluang mengakhiri seri ini dalam laga kandang Rabu malam waktu setempat atau Kamis WIB lusa sehingga bisa masuk semifinal Wilayah Barat.

Jazz masih tertinggal 106-110 setelah tembakan bebas dari Rudy Gobert pada 3 menit, 57 detik tersisa, Morant berusaha keras mengatasi defisit di bawah tekanan sengit dari Conley.

Namun mantan bintang Grizzlies itu14 detik kemudian berhasil memasukkan lemparan sejauh 26 kaki yang membuat Utah menjauh sampai tujuh poin.

Saat Morant gagal memasukkan sebuah lemparan tiga angka dan sebaliknya Bojan Bogdanovic menembak lemparan sejauh 23 kaki untuk Jazz, maka Utah pun membuka keunggulan 116-106 pada 2 menit 4 detik terakhir.

Untuk kesekian kalinya perbedaan besar dalam laga ini tercipta karena statistik lemparan tiga angka di mana Jazz memasukkan 17 dari total 34 lemparan tiga angka, sedangkan Grizzlies hanya bisa memasukkan 10 dari total 35 lemparan tiga angka.

Donovan Mitchell memimpin Utah dengan poin tertinggi dalam laga ini sebanyak 30 poin, sedangkan Jordan Clarkson berhasil pada empat lemparan tiga angka untuk total 24 poin yang dia ciptakan.

Gobert finis dengan 17 poin ditambah delapan rebounds, Royce O'Neale sembilan rebounds dan sembilan poin, Bogdanovic 13 poin dan Conley mengemas 11 poin dan tujuh assists untuk Utah yang dalam playoff tahun lalu sempat memimpin 3-1 namun tersingkir setelah lawannya Denver Nuggets merebut tiga laga berikutnya.

Morant memimpin Grizzlies yang menang pada gama 1 di Utah, dengan 23 poin dan 12 assist.

Dillon Brooks dan Jaren Jackson Jr masing-masing menyumbangkan 21 poin, De'Anthony Melton 15 poin dan Jonas Valanciunas membuat double-double dengan 14 poin dan 12 rebounds untuk Grizzlies, demikian dilaporkan Reuters.

Sumber: ANTARA