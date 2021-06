NBA Playoff, Anthony Davis Diragukan Perkuat Lakers di Game Kelima

Selasa, 1 Juni 2021 | 13:47 WIB

Oleh : LES

Los Angeles, Beritasatu.com - Pelatih klub Los Angeles (LA) Lakers Frank Vogel mengatakan, pemain forward Anthony Davis (AD) diragukan bisa tampil pada pertandingan kelima babak pertama NBA playoff Wilayah Barat melawan Phoenix Suns karena cedera.

AD mengalami cedera pada pertandingan keempat sehingga tak meneruskan berlaga pada paruh kedua pertandingan itu saat Suns kalah 92-100. Pemeriksaan MRI memastikan dia mengalami regang di pangkal paha.

The Athletic melaporkan, Davis mungkin tidak akan bermain tetapi Los Angeles Lakers optimistis dia bakal segera bertanding lagi.

Seri playoff putaran pertama ini, kedua tim untuk sementara berkedudukan sama 2-2 dengan sistem the best of seven. Game 5 akan dimainkan Selasa (1/6/2021) malam waktu setempat atau Rabu (2/6/2021) pagi WIB di Phoenix. Suns yang unggulan kedua Wilayah Barat. Sedangkan Lakers unggulan ketujuh.

AD yang cuma bermain separuh dari total 72 pertandingan musim reguler karena cedera betis dan lutut ini memiliki rata-rata 21,8 poin dan 7,9 rebounds. Dia mengulangi rata-rata ini selama empat pertandingan playoff Suns dengan rata-rata juga 21,8 poin dan 8 rebounds.

Vogel juga berharap shooting guard Kentavious Caldwell-Pope bisa dipasang kembali pada game 5 setelah pemain ini absen pada game 4 karena masalah lutut, demikian dilaporkan Reuters.

