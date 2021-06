Nikola Jokic Bawa Denver Nuggets Lolos ke Semifinal Wilayah Barat

Jumat, 4 Juni 2021 | 15:04 WIB

Oleh : LES

Portland, Beritasatu.com - Nikola Jokic mengemas 36 poin, delapan rebounds dan enam assists untuk memimpin Denver Nuggets meraih kemenangan 126-115 atas tuan rumah Portland Trail Blazers pada pertandingan keenam di NBA playoff Wilayah Barat, Jumat (4/6/2021) WIB.

Nuggets bangkit dari ketinggalan 14 poin pada paruh kedua untuk meraih keunggulan 4-2 dengan sistem best of seven dan berhak maju ke semifinal wilayah untuk musim ketiga mereka berturut-turut. Selanjutnya, Denver akan menghadapi Phoenix Suns.

Kemenangan Denver tersebut juga sekaligus membalas kekalahan tujuh seri mereka dari Blazers pada 2019.

Blazers tersingkir pada babak pertama untuk musim kedua berturut-turut dan keempat kalinya dalam lima musim terakhir mereka.

Damian Lillard memimpin Portland dengan 28 poin dan 13 assists,

namun performanya tidak semaksimal pada gim kelima, Selasa (1/6/2021) lalu. Kali ini, dia hanya memasukkan 3-dari-11 lemparan tiga angka.

Nuggets memimpin 119-108 dengan waktu tersisa 3:20 detik.

Lillard mengumpulkan lima poin berturut-turut, sebelum Jokic membalas dengan sebuah lemparan ke keranjang dengan waktu tersisa 1:37 detik untuk memperpanjang keunggulan Denver.

Jokic mencetak semua poinnya selama tiga kuarter terakhir. Ia kerap dibantu oleh Jusuf Nurkic yang finis dengan 13 poin dan tujuh rebounds .

Lemparan tiga angka Aaron Gordon saat waktu tersisa 52,7 detik memberi Denver keunggulan 124-115 dan sekaligus memastikan kemenangan mereka. Gordon membukukan 13 poin, tujuh rebounds dan empat assists.

Denver tidak pernah memimpin pada kuarter kedua dan ketiga, namun akhirnya memimpin lagi, 102-101, dengan waktu tersisa 10:10 pada kuarter keempat.

Michael Porter Jr. kemudian melakukan enam tembakan pertamanya pada kuarter keempat, termasuk lima lemparan dari jarak tiga angka. Ia mencetak 22 dari 27 poin pertama Nuggets dan finis dengan total 26 poin.

Monte Morris mengumpulkan 22 poin dan sembilan assists, sementara JaMychal Green menyumbang 10 poin dan sembilan rebounds dari bangku cadangan Denver. Lalu, Facundo Campazzo menambah 10 poin.

Untuk Portland, CJ McCollum mendistribusikan 21 poin dan Norman Powell mendulang 17 poin. Robert Covington mencatat double-double serta 11 poin dan 10 rebounds. Carmelo Anthony mencetak 14 poin, lima rebounds dan empat assists, demikian laporan Reuters.

Sumber: ANTARA