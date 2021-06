Lakers Tumbang, NBA Bakal Hadirkan Juara Baru

Jumat, 4 Juni 2021 | 16:27 WIB

Oleh : LES

Los Angeles, Beritasatu.com - Devin Booker memborong 47 poin ketika tim tamu Phoenix Suns menumbangkan juara bertahan Los Angeles (LA) Lakers dari playoff Jumat (4/6/2021) WIB dengan kemenangan 113-100 pada pertandingan 6 babak pertama NBA playoff Wilayah Barat.

Suns lolos ke semifinal Wilayah Barat setelah unggul atas Lakers 4-2 pada sistem pertandingan best of seven.

Dalam laga tandang pertama mereka dalam playoff sejak 2010, Suns yang merupakan unggulan kedua akan menghadapi unggulan ketiga Denver Nuggets.

Booker menciptakan rekor lemparan tiga angka sepanjang kariernya setelah berhasil pada delapan dari total 10 lemparan tiga angka yang masih ditambah dengan 11 rebounds. Jae Crowder menyumbangkan 18 poin untuk Phoenix, sedangkan Mikal Bridges dan Cameron Johnson masing-masing mengemas 10 poin saat Suns memenangi tiga laga playoffterakhirnya yang dua di antaranya terjadi di Los Angeles.

LeBron James membukukan 29 poin untuk Lakers yang merupakan unggulan ketujuh. Dia tak bisa terus ditemani rekan satu timnya Anthony Davis yang cuma bisa bermain 5 menit 25 detik karena cedera selangkangan yang sudah memaksanya absen pada pertandingan kelima.

BACA JUGA NBA Playoff, Atlanta Hawks Singkirkan New York Knicks

Ini merupakan pertama kalinya sepanjang karier bermain di NBA, James kalah pada babak pertama playoff.

Seri playoff kedua tim ini diwarnai dengan krisis pemain yang cedera di mana Lakers juga mesti menyaksikan guard Kentavious Caldwell-Pope yang mengalami masalah pada lutut kirinya. James sendiri sempat mengalami masalah pergelangan kaki yang membuatnya absen dalam 26 dari 28 laga terakhir musim ini.

Guard Suns Chris Paul bermain kembali setelah cedera bahu kanan pada Gim 1. Dia mengemas delapan poin dan 12 assists pada pertandingan keenam. Paul memiliki rata-rata 9,2 poin dalam seri ini setelah mencetak rata-rata 16,4 poin dalam musim reguler. Booker memiliki rata-rata 29,7 poin per laga selama playoff ini.

Suns mengendalikan sejak awal dengan memimpin 21-10 selama tujuh menit pertama berkat sebuah lemparan tiga poin dari Booker. Davis kemudian terpaksa keluar lapangan ketika waktu periode pertama masih menyisakan 6 menit 35 detik. Dia mengalami cedera saat berusaha menahan Booker.

Phoenix lalu semakin menjauh menjadi 36-14 sampai akhir kuarter pertama setelah Booker menciptakan 22 poin yang delapan di antaranya dari lemparan dalam bidang dan enam lemparan tiga angka. Suns membuat efektivitas lemparan 68,4 persen dalam 12 menit pertama laga ini.

Phoenix unggul sampai selisih 29 poin pada kuarter kedua dan 62-41 pada paruh pertama sebelum Lakers memangkas defisit menjadi 89-76 sampai akhir kuarter ketiga.

Lakers kembali memangkas selisih menjadi 10 poin saja pada kedudukan 94-84 pada delapan menit terakhir tetapi tak pernah bisa mendekati lebih dari selisih poin itu. Dennis Schroder menyumbangkan 20 poin dan Caldwell-Pope 19 poin untuk Lakers.

Crowder lalu dikeluarkan dari lapangan setelah cekcok di dekat bangku cadangan Lakers, demikian laporan Reuters.

Sumber: ANTARA