Semifinal Wilayah Timur, Brooklyn Nets Unggul 2-0

Selasa, 8 Juni 2021 | 13:42 WIB

Oleh : LES

New York, Beritasatu.com - Kevin Durant mencetak 32 poin dalam tiga kuarter sehingga Brooklyn Nets tak terlalu merasa kehilangan James Harden dengan menang 125-86 atas Milwaukee Bucks dalam game kedua NBA semifinal Wilayah Timur di New York, Senin (7/6/2021) malam waktu setempat.

Dengan demikian Nets yang unggulan kedua di wilayahnya memimpin seri berformat best of seven dengan 2-0 menjelang gameketiga yang akan dimainkan Kamis malam waktu setempat atau Jumat pagi WIB di Milwaukee.

Brooklyn Nets memimpin sampai selisih 49 poin pada kuarter keempat. Bahkan unggul dalam selisih dua digit selama 39 menit,11 detik terakhir.

Dalam 33 menit, Durant memasukkan 12 dari total 18 lemparan dan mencatat minimal 30 poin yang keempat kalinya dalam playoff. Dia juga memasukkan empat lemparan tiga angka, membuat empat rebounds dan mengirimkan enam assists.

Durant menuntaskan penampilan produktifnya dengan mengelabui Giannis Antetokounmpo lewat layup membalik badan pada 4,8 detik terakhir kuarter ketika untuk membawa Brooklyn memimpin 95-65.

Kyrie Irving menyumbangkan 22 poin setelah memasukkan 9 dari total 17 lemparan dan enam assists untuk Nets yang membukukan efektivitas lemparan 52,1 persen dan mencetak rekor lemparan tiga angka terbanyak untuk tim ini dengan 21 lemparan tiga angka.

Itu keempat kalinya dalam tujuh laga playoff pertamanya Nets mencetak efektivitas lemparan paling sedikit 50 persen.

Antetokounmpo memimpin unggulan ketiga Bucks dengan 18 poin dan 11 rebounds. Dia memasukkan delapan dari 15 lemparan dalam bidang dan gagal pada lima dari tujuh lemparan bebas. Efektivitas lemparannya mencapai 53,5 persen setelah berhasil pada 23 dari total 43 lemparan.

Pemain Milwaukee Khris Middleton menyumbangkan 17 poin namun tak berhasil pada delapan lemparan pertamanya, menuntaskan delapan dari 20 lemparan dan melakukan lima kali kesalahan umpan. Jrue Holiday tercekat pada 13 poin.

Bucks mencatat efektivitas 44 persen dan tidak berhasil pada 19 dari total 27 lemparan tiga angka setelah cuma bisa memasukkan 6 dari 30 lemparan tiga angka pada gim pertama.

Harden harus menyaksikan laga ini dari bangku cadangan setelah diistirahatkan karena masalah pada harmstring kanannya. Dia cedera pada 43 detik sebelum Brooklyn memastikan kemenangan 115-107 dalam seri pembuka Sabtu pekan lalu.

Tanpa Harden, Nets tetap mendominasi dan meluncur untuk menang dalam selisih dua digit poin kelima selama playoff.

Sumber: ANTARA