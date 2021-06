Nikola Jokic Jadi Pemain Terbaik NBA 2020/2021

New York, Beritasatu.com - Center Denver Nuggets Nikola Jokic memenangkan penghargaan Most Valuable Player (MVP) NBA musim 2020-2021. Dia menjadi pemain pertama klub itu dan pemain draft putaran kedua pertama dalam sejarah NBA yang mendapatkan penghargaan ini.

Jokic selalu dimainkan sebagai starter dalam semua dari 72 laga Nuggets untuk mengemas rata-rata 26,4 poin, 10.8 rebound dan 8,3 assist per pertandingan yang juga merupakan catatan terbaik selama kariernya.

Pebasket Serbia ini memiliki efektivitas lemparan 56,6 % dari lemparan, termasuk 38,8% dari lemparan tiga angka, dan efektivitas 86,8 persen dalam lemparan bebasnya. Menjadi All-Star selama tiga tahun berturut-turut, Jokic juga mencetak rata-rata 1,3 steal dan 0,7 blok per pertandingan.

Jokic mendapatkan 91 suara dari total 101 suara untuk memperoleh 971 poin. Center Philadelphia 76ers Joel Embiid menduduki urutan kedua dengan 586 poin dan guard Golden State Warriors Stephen Curry menempati posisi ketiga dengan 453 poin.

With Jokic's #KiaMVP win this year, two different internationally-born players have won in back-to-back years (Antetokounmpo in 2019-20) for the 2nd time. The first time was in 2005-06 (Nash) and 2006-07 (Nowitzki). https://t.co/TrAO6nQMDr