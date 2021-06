Bayaran 50 Atlet Dunia Capai Rp 39,8 Triliun

Jumat, 11 Juni 2021 | 15:54 WIB

Oleh : Indah Handayani / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Meski pandemi Covid-19 telah membatalkan dan menunda ratusan acara olahraga, sebanyak 50 atlet dunia tetap berhasil mengumpulkan total US$ 2,8 miliar atau setara Rp 39,8 triliun dalam satu tahun. Bahkan, seperti ditulis Forbes, tahun ini banyak atlet yang mencetak rekor baru dalam jumlah bayaran. Siapa saja itu?

Lima puluh atlet dengan bayaran tertinggi di dunia menjadi tahun yang memecahkan rekor. Ada nama pemain sepakbola. Pemain NFL dengan bayaran tertinggi. Atlet wanita dengan bayaran tertinggi. Bahkan rekor pendapatan untuk pemain NBA, meskipun liga itu secara efektif memangkas gaji untuk musim 2020-21 dengan penyesuaian darurat pada sistem escrow-nya.

Itu karena sebagian besar uangnya berasal dari endorsement, bukan hanya kontrak bermain ambang batas tertinggi yang pernah ada.

Secara keseluruhan, 50 atlet ini menghasilkan hampir US$ 2,8 miliar dalam 12 bulan, naik 16% dari tahun lalu, dan rekor tertinggi sepanjang masa.

Lebih dari US$ 1 miliar dari itu berasal dari kesepakatan sponsor dan kegiatan para atlet tersebut di luar lapangan. Petarung UFC Conor McGregor menduduki urutan nomor 1 dengan US$ 180 juta setelah penjualan saham mayoritasnya di penyulingan wiski Irlandia Proper.

Naomi Osaka menempati posisi teratas di sisi wanita dan nomor 12 di peringkat keseluruhan dengan US$ 60 juta. Angka itu bahkan memecahkan rekornya sendiri sebagai atlet wanita dengan bayaran tertinggi tahun lalu. Padahal, tahun lalu dia berada di peringkat 29 dengan bayaran US$ 37,4 juta.

Tingginya pendapatan yang dicetak para atlet tersebut bahkan menaikkan standar untuk bisa masuk dalam daftar 50 atlet top dengan bayaran tertinggi dunia tersebut. Apabila tahun lalu hanya membutuhkan pendapatan sebesar US$ 28,5 juta untuk masuk dalam daftar tersebut, tahun ini setidaknya harus mengantongi bayaran minimal US$ 34 juta untuk lolos ke jajaran 50 atlet top tersebut

Top 10 Atlet Berbayaran Tinggi Dunia 2021:

1. Conor McGregor US$ 180 juta

2. Lionel Messi US$ 130 juta

3. Cristiano Ronaldo US$ 120 juta

4. Dak Prescott US$ 107,5 juta

5. Lebron James US$ 96,5 juta

6. Neymar US$ 95 juta

7. Roger Federer US$ 90 juta

8. Lewis Hamilton US$ 82 juta

9. Tom Brady US$ 76 juta

10. Kevin Durant US$ 75 juta

Sumber: BeritaSatu.com