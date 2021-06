Semifinal Wilayah Timur, Philadelphia Berbalik Memimpin 2-1

Sabtu, 12 Juni 2021 | 12:37 WIB

Oleh : LES

Atlanta, Beritasatu.com - Joel Embiid mengumpulkan 27 poin, sembilan rebounds dan delapan assists untuk mengangkat tim Philadelphia 76ers menang 127-111 atas Atlanta Hawks dalam game ketiga NBA Playoff babak semifinal Wilayah Timur, Sabtu (12/6/2021) WIB.

Embiid dan rekan setimnya Ben Simmons masing-masing menjaringkan 11 poin dalam momen menentukan di kuarter ketiga ketika 76ers melewati Hawks dengan marjin 34-19 poin. Philadelphia berbalik unggul 2-1 dalam seri best of seven ini setelah tertinggal 0-1 dalam game pertama dan menyamakan kedudukan 1-1 pada game kedua.

Tobias Harris yang menghasilkan 22 poin setelah mencapai perolehan 20-poin dalam enam pertandingan berturut-turut. Dia berhasil pada 10 dari total 16 lemparan yang membantu 76ers mencatat efektivitas lemparan 58,2 persen dan berhasil pada 10 dari total 21 lemparan tiga angka yang dilepaskan.

Simmons finis dengan 18 poin dan tujuh assists, sedangkan Furkan Korkmaz mencetak 14 poin yang 11 poin di antaranya tercipta pada kuarter pertama. Korkmaz mengisi tempat starter Danny Green yang meninggalkan game ini pada kuarter pertama karena tegang betis kanannya.

Trae Young menciptakan 16 dari total 28 poin yang dikemasnya pada paruh pertama untuk Hawks yang laju kemenangan kandang yang ke-13-nya terhenti. John Collins menambahkan 23 poin dan Bogdan Bogdanovic 19 poin, sedangkan Danilo Gallinari membukukan 17 poin, dan Clint Capela mencetak rebound tertinggi dalam laga ini dengan 16 rebounds.

Unggul lima poin pada paruh pertama, Philadelphia merangsek sejak awal kuarter ketiga dengan memasukkan delapan lemparan pertama untuk balik memimpin 80-62. Seth Curry menembak lemparan tiga angka dan tembakan meloncat ketika 76ers melesat 19-6.

Philadelphia makin menjauh sampai selisih 22 poin pada kuarter keempat sebelum Atlanta mencetak 13 dari 17 poin berikutnya dalam laga ini untuk memangkas defisit menjadi 110-97 dalam 5 menit 13 detik terakhir. Embiid dinyatakan foul saat melakukan sebuah gerakan, sedangkan Young dipeluiti wasit karena technical foul sehingga menghentikan momentum kebangkitan Hawks.

Sebelumnya pada kuarter kedua, Shake Milton menyarangkan tembakan meloncat dari jarak menengah dan sebuah lemparan tiga angka untuk memperlebar keunggulan Philadelphia menjadi 41-30 dalam 8 menit 18 detik tersisa kuarter ini. Atlanta memangkasnya me njadi 61-56 setelah Young melepaskan layup beberapa sebelum paruh pertama berakhir.

Penampilan Korkmaz yang pemain cadangan membuat 76ers memimpin 28-20 sampai akhir kuarter pertama. Korkmaz membenamkan seluruh dari ketiga lemparannya, termasuk dua lemparan tiga angka, dan memasukkan semua dari tiga lemparan bebas.

Dia gagal pada lima dari enam lemparan bebasnya setelah itu dan tak pernah lagi mau mengeksekusi lemparan bebas, demikian laporan Reuters.

Sumber: ANTARA