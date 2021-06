Markis Kido Meninggal Dunia, BWF: Dia Akan Dirindukan

Jakarta, Beritasatu.com – Meninggalnya legenda bulutangkis Indonesia, Markis Kido tidak hanya meninggalkan duka buat dunia bulutangkis Tanah Air. Kabar ini juga menjadi kehilangan besar buat bulutangkis dunia.

Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) pun turut menyampaikan rasa kehilangan atas meninggalnya peraih medali emas Olimpiade Beijing 2008 itu.

“Berita duka datang: Markis Kido, mantan peraih medali emas Olimpiade dan juara dunia, meninggal hari ini karena serangan jantung. Dia akan dirindukan,” tulis BWF dalam cuitannya di twitter, Senin (14/6/2021) malam.

Sad news coming in: Markis Kido 🇮🇩, former Olympic gold medallist and world champion, passed away today due to a heart attack. He will be missed.



