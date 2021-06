Semifinal Wilayah Timur, Hawks Lawan 76ers Imbang 2-2

Selasa, 15 Juni 2021 | 11:28 WIB

Oleh : LES

Atlanta, Beritasatu.com - Trae Young mengumpulkan 25 poin dan 18 assists yang terbanyak sepanjang kariernya, untuk mengangkat tuan rumah Atlanta Hawks menang 103-100 atas Philadelphia 76ers dalam NBA Playoff game keempat, semifinal Wilayah Timur, Selasa (15/6/2021) WIB.

Hawks berhasil mengatasi defisit 18 poin pada kuarter kedua untuk menyamakan kedudukan semifinal playoff menjadi 2-2 pada pertandingan dengan sistem the best of seven ini. Game kelima akan dimainkan Rabu (16/6/2021) malam waktu AS di Philadelphia.

Saat Atlanta memimpin 101-100, Philadelphia memaksa Hawks melakukan salah umpan sebelum meminta timeout saat waktu tinggal 16,6 detik. Namun Joel Embiid gagal menuntaskan bola ke keranjang pada 8,8 detik terakhir.

Young lalu memasukkan dua lemparan bebas yang membuat Hawks unggul tiga poin pada 6,6 detik terakhir. Seth Curry gagal memasukkan lemparan tiga angka pada detik terakhir laga ini.

Bogdan Bogdanovic membukukan 22 poin untuk unggulan kelima Hawks, sedangkan John Collins (14 poin, 12 rebounds) dan Clint Capela (12 poin, 13 rebounds) masing-masing mengemas double-double.

Tobias Harris mempersembahkan 20 poin dan Embiid mencetak 17 poin ditambah 21 rebounds untuk unggulan utama 76ers yang tertinggali 38-54 pada paruh kedua.

Ben Simmons menciptakan 11 poin, 12 rebounds, sembilan assists dan dua blok pada hari dia diumumkan masuk All-Defensive First Team NBA 2020-21.

Embiid memasukkan sepasang lemparan bebas yang membawa Philadelphia memimpin 95-94 pada 3 menit 23 detik terakhir kuarter keempat sebelum Furkan Korkmaz memperlebarnya lewat sebuah lemparan tiga angka. Collins dan Young kemudian memulihkan keunggulan Atlanta dalam 1 menit 17 detik tersisa.

Menurut Reuters, Philadelphia mencatat efektivitas lemparan 52,1 persen atau berhasil pada 25 dari total 48 lemparan dan 63,6 persen dalam lemparan tiga angka. 76ers hanya 43,5 - 36.56 persen dari lemparan dalam bidang, dan 40,7 sampai 30 persen untuk lemparan tiga angka.

Sumber: ANTARA