Kawhi Leonard Cedera, Clippers Imbang dengan Jazz

Los Angeles, Beritasatu.com - Kawhi Leonard meraih 31 poin dan tujuh rebounds sebelum meninggalkan lapangan karena cedera ketika Los Angeles (LA) Clippers mencatat kemenangan 118-104 atas Utah Jazz dalam game keempat, NBA Playoff, babak Semifinal Wilayah Barat, Selasa (15/6/2021) WIB. Dengan demikian skor imbang 2-2 pada pertandingan dengan sistem the best of seven ini.

Rekan Kawhi, Paul George juga mencetak 31 poin plus sembilan rebounds. Marcus Morris Sr mengemas 22 dari total 24 poinnya pada paruh pertama di mana LA Clippers memimpin sampai sampai 29 poin.

Donovan Mitchell memasukkan 37 poin untuk menyamai rekor mencatat poin minimal 30 enam kali dalam playoff yang dilakukan seorang pemain Utah yang selama ini dipegang Hall of Famer Karl Malone (tiga kali pada 1995, tiga kali pada 1996).

Pertandingan game kelima akan dilanjutkan Rabu waktu setempat di Salt Lake City di kandang Utah.

Leonard meninggalkan lapangan ketika waktu tinggal 4 menit 35 detik . Itu terjadi satu menit setelah dia memegang lutut kanannya setelah tubrukan dengan pemain Utah Jazz Joe Ingles.

Utah sudah kehilangan Mike Conley yang cedera hamstring sehingga cuma bisa berada di pinggir lapangan. Conley sudah absen pada semua dari empat game semifinal playoff ini.

Ingles mencatat 19 poin dan Bojan Bogdanovic menambahkan 18 poin untuk unggulan utama Jazz yang memiliki efektivitas lemparan dalam bidang 42,9 persen dan 40,5 persen lemparan tiga angka.

Clippers yang unggulan keempat mencatat efektivitas lemparan 46,8 persen dan memasukkan 15 dari total 37 lemparan tiga angka.

Ingles memasukkan sebuah lemparan tiga angka untuk membawa Utah menyusul dalam posisi 102-112 dalam 2 menit 10 detik terakhir sebelum Clippers mencetak enam dari tujuh poin berikutnya dalam laga ini, dalam perjalanan menutup gim ini.

Jazz tertinggal pada kedudukan 44-68 pada paruh pertama namun kemudian mengecilkan defisit sampai 14 poin pada awal kuarter ketiga.

Lemparan tiga angka Luke Kennard membuat keunggulan Clippers melebar menjadi 101-75 dalam 10 menit 37 detik tersisa sebelum Utah melesat 19-6 untuk menjauh sampai selisih 13 poin pada 3 menit 56 detik terakhir, demikian laporan Reuters.

