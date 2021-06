Markis Kido Meninggal, Dua Pebulutangkis India Merasa Kehilangan

Jakarta, Beritasatu.com - Meninggalnya peraih medali emas Olimpiade dair cabang bulutangkis, Markis Kido pada Senin (14/6/2021) juga meninggalkan duka mendalam buat atlet bulutangkis dunia, termasuk pebulutangkis India.

Dua pebulutangkis India, Satwiksairaj Rankireddy dan tunggal putra HS Prannoy mengucapkan turut berbela sungkawa dan rasa kehilangan atas meninggalnya Markis Kido.

Satwiksairaj mengenal sosok Markis Kido karena pernah satu tim dengan almarhum di Premier Badminton League (liga Bulutangkis India) tahun 2017 memperkuat Awadhe Warriors.

Hard to Digest 💔Grownup watching you play. Was lucky to be a part of your team in @PBLIndiaLive.

Gone too soon legend Rest In peace Markis Kido 🙏🏻 #markiskido #Rip pic.twitter.com/Zk40QFKIaW