Semifinal Wilayah Timur, Durant Pimpin Nets Unggul 3-2

Rabu, 16 Juni 2021 | 12:10 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Brooklyn, Beritasatu.com - Kevin Durant mencetak 49 poin saat Brooklyn Nets bangkit dari tertinggal 17 poin untuk mengalahkan Milwaukee Bucks 114-108 dalam game kelima NBA Playoff, babak semifinal Wilayah Timur pada Rabu (16/6/2021) WIB.

Durant, yang bermain penuh dalam pertandingan itu, juga membuat 17 rebounds dan 10 assists saat Nets memimpin 3-2 dalam sistem pertandingan the best of seven ini.

Dia membawa Nets di babak kedua, yang tertinggal dengan dua digit di sebagian besar pertandingan dengan 17 poin, di sisa tujuh menit pada kuarter ketiga.

Nets kemudian mengejar 17-5 dan Durant menutupnya dengan tembakan tiga angka dan empat lemparan bebas di dua menit terakhir. Durant bermain sepanjang 48 menit, menembak 16 dari 23 dan menyelesaikan hampir 50 poin dalam kariernya di babak playoff.

“Saya tidak berencana bermain setiap menit, tetapi saya memberi tahu pelatih saya bahwa saya merasa baik dan membiarkan saya melakukannya,” kata Durant.

"Dia memainkan seluruh pertandingan dan nyaris tidak meleset. Sungguh mengesankan apa yang bisa dia lakukan. Melakukannya pada malam seperti ini ketika kami sedang berjatuhan dan kami terluka,” puji pelatih Nets, Steve Nash terhadap Durant.

Brooklyn sekarang memiliki peluang untuk menutup seri pada hari Kamis di Milwaukee untuk maju ke final Wilayah Timur. Game ketujuh, jika perlu, adalah hari Sabtu di Brooklyn.

Nets harus berjuang maju ke babak final NBA meskipun mereka memiliki materi tiga pemain bintang Durant, Kyrie Irving dan James Harden yang dijuluki the Big Three.

Rekan Durant, Jeff Green mencetak 27 poin, dan Blake Griffin menambah 17 poin.

Dari kubu Bucks, Giannis Antetokounmpo mengemas 34 poin and 12 rebounds, rekannya Khris Middleton meraih 25 poin.

Sumber: AFP