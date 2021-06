Panahan Indonesia Rebut Tambahan Tiket ke Olimpiade Tokyo

Jakarta, Beritasatu.com - Tim panahan Indonesia berhasil merebut satu tambahan tiket Olimpiade Tokyo dari nomor recurve beregu putra setelah tampil apik di turnamen kualifikasi terakhir Piala Dunia Panahan 2021 di Paris, Prancis, Sabtu (20/6/2021) malam WIB.

Ketiga atlet recurve putra, yaitu Riau Ega Agatha Salsabila, Arif Pangestu, dan Alviyanto Bagas Prastyadi berhasil menempati posisi tiga besar, menyingkirkan 38 negara pesaing demi merebut hanya tiga kuota tersisa ke Tokyo.

Dikutip dari laman resmi World Archery di Jakarta, Minggu (20/6/2021), Riau Ega dan kawan-kawan berhak atas tiket Olimpiade setelah mengalahkan Ukraina pada babak semifinal dengan skor 6-0 (57-52, 56-52, 50-46).

Indonesia bergabung dengan tim Prancis dan Amerika Serikat di posisi tiga besar untuk mengisi slot tim recurve putra Olimpiade Tokyo dari Piala Dunia 2021 di Paris.

Indonesia 🇮🇩 is going to the Tokyo 2020 Olympics! 👏👏