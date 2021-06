Undian Wimbledon 2021, Djokovic Hadapi Petenis Debutan Berusia 19 Tahun

London, Beritasatu.com - Undian Turnamen Grand Slam Wimbledon 2021 telah dilakukan. Ada beberapa pertandingan menarik tersaji di putaran pertama.

Unggulan teratas dan juara bertahan Novak Djokovic akan menghadapi petenis Inggris yang mendapat wildcard, Jack Draper yang melakukan debutnya di Wimbledon. Draper, petenis 19 tahun pantang diremehkan setelah mencapai perempat final di Queen's Club minggu lalu.

Gentlemen's Singles - Projected Quarter-finals



Djokovic vs Rublev

Tsitsipas vs Bautista Agut

Zverev vs Berrettini

Medvedev vs Federer#Wimbledon