Max Verstappen Tercepat di FP GP Styria

Jumat, 25 Juni 2021 | 20:17 WIB

Oleh : CAH

Spielberg, Beritasatu.com - Pembalap tim Red Bull Max Verstappen mencetak waktu tercepat dalam sesi latihan bebas pertama Grand Prix Styria, Red Bull Ring, Spielberg, Austria pada Jumat (25/6/2021).

Verstappen mencetak waktu terbaik 1:05,910. Diikuti pembalap tim AlphaTauri yang juga menggunakan power unit Honda seperti Red Bull, berada pada peringkat dua terbaik dengan selisih 0,256 detik.

Sedangkan duet tim Mercedes, Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas hanya finis P3 dan P4, dengan margin 0,4 detik.

Rookie tim AlphaTauri Yuki Tsunoda finis impresif di P5, mengalahkan duet tim Alpine Fernando Alonso dan Esteban Ocon. Lance Stroll menjadi wakil tim Aston Martin yang masuk peringkat sepuluh besar di P8 pada saat rekan satu timnya Sebastian Vettel tak mampu lebih unggul dari P14.

Antonio Giovinazzi membawa Alfa Romeo ke P9, ketika duet Ferrari Charles Leclerc dan Carlos Sainz hanya mampu finis P10 dan P11.

Sesi latihan pagi berjalan cukup ketat saat selisih catatan waktu 16 pembalap teratas, antara Verstappen dan Lando Norris dari tim McLaren berada dalam rentang kurang dari satu detik.

Grand Prix Styria di Red Bull Ring menjadi balapan kedua dari triple header musim ini setelah GP Prancis pekan lalu.

Seperti tahun lalu, Austria menjadi tuan rumah dua balapan beruntun musim ini.

Max Verstappen tiba di sirkuit kandang tim Red Bull dengan mengantongi margin keunggulan 12 poin dari Lewis Hamilton. Sementara tim berlogo banteng merah itu juga memuncaki klasemen konstruktor dengan keunggulan 37 poin dari Mercedes.

Mercedes mendominasi dua balapan di Red Bull Ring pada 2020 lewat kemenangan Hamilton dan Valtteri Bottas.

Akan tetapi, Red Bull menjadi favorit juara akhir pekan ini setelah menunjukkan kecepatan yang superior pada lintasan lurus Sirkuit Paul Ricard, Prancis.

Verstappen juga pernah mengecap podium teratas di sana pada 2019 dan 2018.

Hasil FP1 GP Styria

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:05,910

2 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:06,166

3 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:06,332

4 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:06,386

5 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda 1:06,397

6 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:06,519

7 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1:06,551

8 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:06,584

9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen 1:06,614

10 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:06,629

11 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:06,630

12 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1:06,669

13 Sergio Perez Red Bull Racing 1:06,696

14 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:06,708

15 George Russell Williams Racing 1:06,848

16 Lando Norris McLaren F1 Team 1:06,861

17 Nicholas Latifi Williams Racing 1:07,180

18 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team 1:07,473

19 Robert Kubica Alfa Romeo Racing Orlen 1:07,823

20 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team 1:08,081

