Milwaukee Bucks Tantang Phoenix Suns di Final NBA

Minggu, 4 Juli 2021 | 16:21 WIB

Oleh : LES

Atlanta, Beritasatu.com - Milwaukee Bucks kembali ke Final NBAuntuk pertama kalinya sejak 1974 setelah duet Khris Middleton dan Jrue Holiday total menghasilkan 59 poin saat menang 118-107 atas tuan rumah Atlanta Hawks pada game keenam. Dengan demikian Bucks menang 4-2 dalam final NBA Wilayah Timur pada Minggu (4/7/2021) seperti dilaporkan Reuters.

Kendati harus bermain untuk kedua kalinya berturut-turut tanpa pemain bintang Giannis Antetokounmpo, Bucks mampu menjadi juara wilayah timur dan berhalk melawan juara Wilayah Barat Phoenix Suns di final NBA dalam seri best of seven yang akan dimulai Selasa depan di Arizona.

BACA JUGA Final NBA Wilayah Timur, Bucks Rebut Game Kedua

Suns menjadi tuan rumah dengan keunggulan rekor (menang-kalah) 51-21 di wilayah barat atau lima pertandingan lebih baik dibandingkan hasil Milwaukee (46-26) di wilayah timur, Suns menyapu dua laga dari Bucks dalam musim reguler, menang 125-124 di kandang sendiri pada 10 Februari dan 128-127 dalam perpanjangan waktu di Milwaukee pada 19 April.

Berdasarkan rekor yang lebih baik dalam musim reguler itu, Suns akan mempunyai keuntungan sebagai tuan rumah dalam seri tersebut. Klub basket Kota Phoenix itu menjadi unggulan kedua di wilayah barat, sedangkan Milwaukee unggulan ketiga di timur.

Kedua tim pernah bertemu sekali sebelumnya dalam playoff ketika Bucks masih menjadi klub wilayah barat. Milwaukee mengalahkan unggulan ketiga Phoenix 2-0 pada putaran pertama playoff 1978 dalam sistem pertandingan the best of three.

Sumber: ANTARA