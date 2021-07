Stefer Rahardian Tantang Mantan Juara One Strawweight Yoshitaka Naito

Kamis, 8 Juli 2021 | 10:15 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Petarung One Championship Stefer Rahardian. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Bintang seni bela diri Indonesia Stefer “The Lion” Rahardian bersiap untuk melangkah kembali ke dalam Circle untuk melanjutkan perjalanan kariernya yang menjanjikan.

Mantan juara Turnamen One Flyweight Indonesia ini telah absen selama beberapa bulan terakhir, berurusan dengan cedera dan menghindari pandemi Covid-19.

“Jika ditanya siapa yang ingin saya hadapi dalam waktu dekat, selalu (Yoshitaka) Naito. Saya ingin menghadapi Naito selanjutnya. Saya pikir dia adalah salah satu petarung di One Championship yang memiliki rekor spektakuler saat pertama kali bergabung dengan One, dan dia menjadi juara (dunia),” kata Stefer kepada One Championship dalam sebuah wawancara baru-baru ini.

BACA JUGA Petarung Stefer Rahardian Bertekad Bangkit Setelah Pemulihan



“Ketika dia mempertahankan sabuknya, dia juga meraih kemenangan beruntun yang memuaskan. Oleh karena itu, saya ingin melawan salah satu legenda di MMA, terutama di panggung terbesar dari organisasi terbesar seperti One Championship. Naito, saya pikir dia adalah petarung yang hebat.”

Baik Stefer maupun Naito dikenal karena grappling mereka, yang bisa membuat pertarungan potensial ini menjadi pertarungan ground tingkat tinggi. Stefer, bagaimanapun, yakin dia memiliki keunggulan di setiap kategori, dan menyukai peluangnya melawan mantan raja di kelas Strawweight itu.

“Jika ditanya siapa yang lebih unggul dan hal-hal lainnya, saya pikir itu adalah bagian dari apa yang membuat pertandingan ini semakin panas. Kami melakukan persiapan untuk menampilkan yang terbaik. Saya pikir saya akan memberikan upaya terbaik saya, terutama ketika menghadapi seorang legenda (seperti Naito),” kata Stefer.

BACA JUGA Duel Akbar Petarung One Championship vs UFC Akan Terealisasi

“Saya tentu akan mencoba untuk menjadi yang terdepan dalam berbagai aspek, mulai dari grappling, strike, atau wrestling. Tapi sekali lagi, itu harus dilakukan dengan kerja keras dan usaha yang luar biasa bersama tim.”

Stefer terakhir terlihat beraksi pada Oktober 2019, mengalahkan rekan senegaranya Adrian Mattheis dengan keputusan bulat. Untuk kembali melawan seorang petarung sekaliber Naito tidak diragukan lagi merupakan langkah yang berani.

Sumber: BeritaSatu.com